Victoria: Supervisa Lalo Gattás construcción de calles de concreto hidráulico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En gira de supervisión de obras, el alcalde Lalo Gattás visitó la colonia Amalia G. de Castillo Ledón, donde, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se realizan trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Artículo 27, en beneficio de más de 4 mil 552 ciudadanos.

La obra contempla la pavimentación de mil 380 metros cuadrados y conecta las calles Asentamientos Humanos y Durazno. Los trabajos se desarrollan en tiempo y forma en esta colonia del sector poniente de la ciudad, donde el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna.

Vecinos del sector agradecieron al alcalde Lalo Gattás el mejoramiento vial que representa esta obra de pavimentación, particularmente en un sector con fuerte pendiente topográfica, ya que contribuirá a mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito en diversas arterias de la zona.

Actualmente, el Gobierno de Victoria mantiene en proceso obras de pavimentación hidráulica y asfáltica en distintos sectores de la ciudad, entre ellas los trabajos en la calle República Dominicana, de la colonia Pedro Sosa, y en la calle Artículo 8, de la colonia Mariano Matamoros.