En Abasolo, impulsa Américo nuevas alternativas para el campo, obras y gestión de viviendas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Abasolo, Tamaulipas.- En el municipio de Abasolo, el Gobierno del Estado impulsa nuevas alternativas para el campo y productos más rentables para fortalecer su vocación agrícola, además de obras como el puente que agilizará la comunicación con Jiménez y más acciones en vivienda e infraestructura hidráulica, expresó el gobernador Américo Villarreal.

“En eso estamos trabajando, vamos por buen rumbo y podemos ver en municipios como en Abasolo mejores oportunidades para que el área agropecuaria pueda comenzar a tener otro ritmo o de variar lo que se puede sembrar de acuerdo a las condiciones climáticas y del mercado para tener mayor rentabilidad y como el Gobierno del Estado puede contribuir para que también se anexe un valor agregado a la producción primaria”, dijo el gobernador.

Este lunes, en la plaza de Abasolo, el mandatario tamaulipeco recibió el segundo informe de la presidenta municipal, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, en donde se refirió a acciones que se realizan en este municipio como la gestión ante la CONAVI de 180 casas del programa Vivienda para el Bienestar y la construcción del puente entre Abasolo y Jiménez.

Destacó que a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, los problemas de agua que se tenían están prácticamente solucionados en todas las comunidades rurales de este municipio.

“Lo que es importante es buscar el beneficio de cada una de nuestras gentes y procurarles un mejor nivel de bienestar y aquí lo percibo y veo que el presupuesto que tiene Abasolo y complementado con los tres niveles de gobierno, con gestiones a veces de proyectos federales y estatales están muy bien aplicados, aprovechados y desarrollándose en tantos ámbitos del quehacer humano”, expresó.

El gobernador convocó a las y los abasolenses, ya que, dijo, vienen muchas cosas buenas para Tamaulipas, en campos como la generación de energía, nuevas vías de comunicación y proyectos que impulsa la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al dar lectura a su informe, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, presidenta municipal de Abasolo, dio la bienvenida al gobernador Américo Villarreal Anaya, “el amigo de todas y todos los abasolenses”, dijo y agradeció todo el apoyo brindado a esta administración municipal.

“Señor gobernador, sea usted bienvenido a esta su casa, su tierra, con su pueblo que le espera y recibe, siempre con los brazos abiertos y el corazón agradecido por su invaluable apoyo, por su gran entrega y dedicación al servicio de las y los abasolenses, de las y los tamaulipecos”, expresó.

Aseguró que Abasolo es un pueblo de gente buena, trabajadora, amable, donde se quiere mucho al gobernador, por lo que reiteró su reconocimiento al mandatario estatal.

“Nada de esto sería posible sin el invaluable apoyo que nos otorga nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre incansable, un hombre de lucha, un hombre que gestiona, apoya, impulsa y que nunca, nunca nos ha dejado solos”, mencionó.