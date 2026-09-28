Pone Américo primera piedra del Centro de Bienestar de Jiménez

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Jiménez, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la colocación de la primera piedra del Centro de Bienestar del municipio de Jiménez, obra en la que se invertirán 26 millones de pesos y posteriormente asistió al segundo informe de la presidenta municipal, Corina Esther Garza Arreola.

El nuevo complejo permitirá brindar atenciones de salud, capacitación, deporte y cultura en un solo lugar, para el bienestar de las familias de este municipio.

La primera etapa de la obra comprende edificio de aulas, módulo sanitario y dispensario médico, cancha de usos múltiples, tres módulos de gradas, gimnasio al aire libre con cinco ejercitadores, área de juegos infantiles, trotapista y plaza de acceso.

“Lo que se va a construir a partir de ahora aquí no es ni una construcción del Gobierno del Estado, ni del municipio, es de ustedes para que lo disfruten ustedes y lo cuiden ustedes para el beneficio de nuestras niñas y niños y de la población en general de esta importante cabecera municipal de Jiménez y que así podamos seguir trabajando entre una sociedad participativa y colaborativa que es lo que impera en estas nuevas formas de hacer política”, expresó.

Posteriormente, en el Auditorio Municipal, el gobernador refrendó su apoyo para seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal y aprovechar la riqueza histórica de Jiménez e impulsar el turismo en la región.

Mencionó que durante los últimos cuatro años, este municipio ha recibido inversión por 450 millones de pesos, impulsando el desarrollo agrícola, obras de infraestructura hidráulica, el mejoramiento de los caminos y el fortalecimiento de la seguridad pública.

El mandatario estatal afirmó que este municipio será beneficiado con la construcción del Arco Carretero Golfo de México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que hizo un llamado para prepararse y aprovechar las oportunidades que generará esta supercarretera.

Por su parte, la presidenta municipal, Corina Esther Garza Arreola dio la bienvenida a Américo Villarreal y aseguró que no hay memoria o antecedente histórico de que un gobernador haya asistido personalmente a un informe en esta localidad.

“Saludo con mucho respeto y cariño a nuestro gobernador el doctor Américo Villarreal, su presencia nos honra. Su respaldo ha permitido que proyectos que durante años parecían lejanos, hoy sean una realidad en nuestras familias”, dijo.

También expresó su reconocimiento a la doctora María de Villarreal, “una gran aliada de las familias jimenenses que a través del DIF Tamaulipas ha estado siempre escuchando, apoyando y estado cerca de quienes más lo necesitan”, dijo.

“Gracias a ambos por ser grandes aliados de Jiménez, por su respaldo y por demostrarnos con hechos que cuando los gobiernos trabajan unidos las cosas si pueden cambiar y sobre todo, transformar”, mencionó.