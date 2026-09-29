Abre UAT convocatoria para la segunda generación del Bachillerato Virtual

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió el proceso de admisión para la segunda generación de su Bachillerato Virtual, un programa no escolarizado diseñado especialmente para personas mayores de 18 años que deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios de preparatoria.

Con el propósito de brindar alternativas educativas y garantizar la igualdad de oportunidades, este modelo flexible e innovador busca ampliar la cobertura en el nivel medio superior, beneficiando principalmente a quienes, por distintas razones, no pudieron estudiar la preparatoria.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026, para lo cual, los interesados pueden ingresar a la página https://bachillerato virtualuat.edu.mx.

O bien, para quienes prefieran una atención personalizada, pueden acudir a la Dirección de Educación Media Superior de la UAT, ubicada en la calle Matías S. Canales, Núm. 213 (12), Morelos y Matamoros, en la Zona Centro de Ciudad Victoria, donde se les apoyará en su proceso de ingreso.

Para mayores informes, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos: bachilleratovirtualuat@uat.edu.mx y nohemi.uribe@uat.edu.mx. O si lo prefieren, pueden comunicarse al teléfono: 834 318 1800, extensiones 1582 y 1583.

Cabe señalar que el Bachillerato Virtual UAT tiene como propósito brindar alternativas educativas a personas mayores de edad que no cursaron el nivel medio superior; y responde a las demandas de fortalecer la cobertura de este nivel, ofreciendo igualdad de oportunidades a todos los jóvenes mexicanos.

Mediante este programa virtual, la Universidad reafirma su compromiso con las comunidades al hacer posible que más personas tengan la oportunidad de estudiar la preparatoria, sobre todo, quienes viven en zonas de difícil acceso.