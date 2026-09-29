Anuncia la UAT Feria del Libro 2026 en Tampico, un espacio para la lectura, la cultura y el conocimiento

El evento se llevará a cabo del 31 de octubre al 8 de noviembre, en el Gimnasio Olímpico UAT, con presentaciones de libros, conferencias, talleres, zonas temáticas y la participación de 22 casas editoriales.

29 septiembre, 2026
2 minutos de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el propósito de fortalecer la promoción de la lectura y acercar el arte, la cultura y la ciencia a la comunidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado, realizará la Feria del Libro UAT 2026, del 31 de octubre al 8 de noviembre, en el Gimnasio Olímpico del Campus Tampico.
Durante nueve días consecutivos, y con acceso completamente gratuito, el encuentro reunirá a autores, divulgadores de la ciencia, creadores de contenido, académicos y sellos editoriales de gran prestigio.
Bajo la premisa “Leer nos inspira. Leer nos transforma”, esta edición busca superar los resultados del año anterior, donde se registró una asistencia superior a las 90 000 personas, ampliando la experiencia de los visitantes y reforzando la formación integral tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general.
La Feria del Libro UAT 2026 albergará a 22 casas editoriales de alcance nacional e internacional, entre las que destacan Penguin Random House, Planeta, Fondo de Cultura Económica (FCE), Paidós, Trillas, Anagrama, Siglo XXI, Manual Moderno y Panini; lo que permitirá poner a disposición un amplio catálogo bibliográfico que abarca desde narrativa e investigación especializada hasta literatura infantil y juvenil.
Entre las personalidades que ofrecerán conferencias, presentaciones de libros y charlas se encuentran Jessica Fernández, J. Jesús Lemus, Rafa Carbajal, el Dr. Daniel Padilla, Fritz Glockner, Valentina Luján, Leopoldo Mendívil, Jaime Alfonso Sandoval y Laura Baeza.
El programa de actividades ha sido estructurado para atender a diversos sectores de la población mediante áreas especializadas. Entre ellas destacan las áreas de niños y de jóvenes, diseñadas para impartir talleres y dinámicas de fomento a la lectura adaptadas a cada etapa formativa; además del área de Emprendedores Universitarios dedicada a impulsar el talento y los proyectos locales; a la par de los Espacios de Investigación y Oferta Académica UAT, orientados a la difusión del conocimiento científico, tecnológico y las opciones educativas de la institución.
Como parte del compromiso de responsabilidad social e inclusión, la Universidad recibirá la visita programada de delegaciones escolares de educación básica, tanto de planteles públicos como privados, brindando a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de interactuar directamente con el mundo del libro y la cultura.
Con estas acciones, la UAT reafirma su papel como motor de desarrollo cultural y social en la región, extendiendo una abierta invitación a familias, estudiantes, docentes y público en general para sumarse a esta gran fiesta de los libros y el conocimiento.

29 septiembre, 2026
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