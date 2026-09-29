Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿Y los Verdes?…

Los vecinos, San Luis Potosí y Nuevo León, nuevamente provocaron que sudaran frío los aspirantes a las alcaldías, diputados y hasta una que otra soñadora por la gubernatura de Tamaulipas en 2028.

En ambos estados, al parecer, Morena ha decidido perder, digo, a menos que tengan un as bajo la manga, las cosas no se pronostican nada halagüeñas.

En Nuevo León arranca en tercer lugar su candidata Clara Luz, y en San Luis un tal Ely fue el enviado a disputarle la gubernatura al Verde, que postulará a la esposa del actual gobernador, también muy lejos en las preferencias.

Para ofrecerle datos, Clara Luz Flores, la cuasicandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, hace seis años fue aspirante al mismo cargo, arrancó en primer lugar, con más del 36 por ciento de las preferencias; estaba en lo más alto el lopezobradorismo, es decir, tenía todo a favor, ¿cuál fue el resultado?, quedó en un deshonroso cuarto lugar, con menos del 15 por ciento de los votos.

La caída de Clara luz obedeció a que se le acusó de estar relacionada con una red internacional de pornografía infantil y trata, de ahí no se levantó, ella había dicho que no conocía al líder de esa secta y le exhibieron un video de una hora donde le comprobaron lo contrario.

Hoy Clara Luz arranca muy lejos y parece nacida para perder, porque ni siquiera tendrá respuestas a los mismos pecados que la hundieron en el pasado.

En la Sultana del Norte Morena tiene que vencer al PRI, aunque usted no lo cread después, a Movimiento Ciudadano que va en segundo lugar y, si el PAN registra candidato, también tendrá que vencerlo.

En San Luis, el Partido Verde igual lleva ventaja, la esposa del actual gobernador, que es senadora electa, parece que no tendrá mucho problema en ganar.

Y sí, lo que sucede en ambas entidades importa, y mucho, a los políticos tamaulipecos adheridos a la Cuarta Transformación, primero porque los resultados en los estados vecinos pueden contagiar a la política de esta región; luego, porque tendrán que revisarse nuevamente escenarios, sobre todo la posibilidad de que verdes, rojos y guindas cada quien vaya por su lado en 2027, y también en la que sigue, en la de 2028.

Obvio, el mensaje ha sido claro desde la cúpula del partido Morena, no cayó en chantajes, lo que significa que no le cederán al Verde la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas allá en 2028, en ninguna circunstancia, digo, a menos que su aspirante muestre que vence a las y los de guinda y de forma clara, lo que no sucederá.

También es importante analizar otras cosas, por ejemplo, que en el remoto caso de que gane Clara Luz en Nuevo León y de que no se le vengan las autoridades gringas encima, se van a desatar todos los demonios en Tamaulipas porque quedará claro que cualquiera puede ser candidata o candidato sin que la ciudadanía castigue esa soberbia de impulsar perfiles cuestionados a buscar el respaldo popular.

Por lo demás, las encuestas siguen dando como favorita a la Cuarta Transformación en 13 de las 17 gubernaturas a disputarse el próximo año, con un agregado, las otras cuatro no las tiene perdidas del todo; con una buena operación política podría rescatarlas.

Porque hay una realidad que no podemos soslayar, en México, por lo menos la tercera parte de su población es beneficiaria directa o indirecta de los programas sociales, eso pesa, por lo menos, para frenar el voto de odio o de rechazo al partido en el poder.

Las encuestas que miden la felicidad o el sentido de bienestar, a nivel mundial, también nos ponen muy arriba en esas mediciones, otra vez, el odio no tendrá cabida, salvo en ciertas circunstancias y está comprobado que en este México lindo y querido los partidos en el poder no son derrotados por sus opositores ideológicos, solo se van cuando causan odio y hartazgo en la ciudadanía.

Como dato adicional, le informo que Tamaulipas fue el segundo estado a nivel nacional en donde su población se siente feliz, en bienestar, exacto, los partidos adheridos a la transformación tendrán un bono extra en la elección que viene, si se organizan bien, lo podrán seguir cobrando en 2028.

Ya para concluir, con lo que respecta a Tamaulipas, habrá que ver qué sucede con los Verdes, con esos que andaban bien encendidos, sobre todo en Reynosa y Matamoros, porque ya les dejaron claro que no importan mucho sus corajes, que si se empecinan en chantajear los van a dejar solos y, créalo, así no ganarían casi nada, por más que ya tengan su candidata…

REYNOSA, COMUNICADORES BAJO AMENAZA… lo que hoy sucede en Reynosa no es para quedarse callado, en ninguna circunstancia, hoy desde el congreso se tiene que dar una postura firme al respecto, también desde la parte correspondiente en palacio de gobierno, porque no solo se denuncia represión, abiertamente se acusa de un delito electoral a un funcionario que municipal, a la orden del alcalde Carlos Peña Ortiz.

La acusación, además de las amenazas y represión, va en el sentido de que la presidencia municipal paga para que le promocionen a sus candidatos, peor el caso, para atacar aspiraciones de una diputada como lo es Magaly Deandar, exacto, el dinero público en lugar de invertirse para obras o servicios, difusión incluso, se desvía a los partidos políticos o sus aspirantes…

EN ABASOLO, IMPULSA AMÉRICO NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL CAMPO, OBRAS Y GESTIÓN DE VIVIENDAS… Asistió al Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Yazmín Alejandra Saldaña Pérez

En el municipio de Abasolo, el Gobierno del Estado impulsa nuevas alternativas para el campo y productos más rentables para fortalecer su vocación agrícola, además de obras como el puente que agilizará la comunicación con Jiménez y más acciones en vivienda e infraestructura hidráulica, expresó el gobernador Américo Villarreal.

“En eso estamos trabajando, vamos por buen rumbo y podemos ver en municipios como en Abasolo mejores oportunidades para que el área agropecuaria pueda comenzar a tener otro ritmo o de variar lo que se puede sembrar de acuerdo a las condiciones climáticas y del mercado para tener mayor rentabilidad y como el Gobierno del Estado puede contribuir para que también se anexe un valor agregado a la producción primaria”, dijo el gobernador.

Este lunes, en la plaza de Abasolo, el mandatario tamaulipeco recibió el segundo informe de la presidenta municipal, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, en donde se refirió a acciones que se realizan en este municipio como la gestión ante la CONAVI de 180 casas del programa Vivienda para el Bienestar y la construcción del puente entre Abasolo y Jiménez.

Destacó que a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, los problemas de agua que se tenían están prácticamente solucionados en todas las comunidades rurales de este municipio.

“Lo que es importante es buscar el beneficio de cada una de nuestras gentes y procurarles un mejor nivel de bienestar y aquí lo percibo y veo que el presupuesto que tiene Abasolo y complementado con los tres niveles de gobierno, con gestiones a veces de proyectos federales y estatales están muy bien aplicados, aprovechados y desarrollándose en tantos ámbitos del quehacer humano”, expresó.

El gobernador convocó a las y los abasolenses, ya que, dijo, vienen muchas cosas buenas para Tamaulipas, en campos como la generación de energía, nuevas vías de comunicación y proyectos que impulsa la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al dar lectura a su informe, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, presidenta municipal de Abasolo, dio la bienvenida al gobernador Américo Villarreal Anaya, “el amigo de todas y todos los abasolenses”, dijo y agradeció todo el apoyo brindado a esta administración municipal.

“Señor gobernador, sea usted bienvenido a esta su casa, su tierra, con su pueblo que le espera y recibe, siempre con los brazos abiertos y el corazón agradecido por su invaluable apoyo, por su gran entrega y dedicación al servicio de las y los abasolenses, de las y los tamaulipecos”, expresó.

Aseguró que Abasolo es un pueblo de gente buena, trabajadora, amable, donde se quiere mucho al gobernador, por lo que reiteró su reconocimiento al mandatario estatal.

“Nada de esto sería posible sin el invaluable apoyo que nos otorga nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre incansable, un hombre de lucha, un hombre que gestiona, apoya, impulsa y que nunca, nunca nos ha dejado solos”, mencionó.

FORTALECE DÁMASO ANAYA PROYECCIÓN GLOBAL DE LA UAT EN LA CUMBRE DE RECTORES EN JAPÓN… El rector participó en la agenda del encuentro internacional de la Universidad de Tsukuba, que reúne a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, donde articuló el debate académico hacia soluciones científicas con impacto social y la colaboración entre instituciones de ambos países.

En un hecho que fortalece la proyección internacional de la educación superior del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participa activamente en la 7.ª Cumbre de Rectores México-Japón, del 27 al 30 de septiembre de 2026, en la Universidad de Tsukuba, en Japón.

En el encuentro, que reúne a titulares de 35 universidades mexicanas y japonesas, el rector de la UAT fungió como moderador en la “Sesión 2: Infraestructura social, energías renovables y tecnología”, junto a la Dra. Chizuru Nishio, vicepresidenta y directora ejecutiva de la universidad anfitriona.

En dicha mesa de diálogo, Dámaso Anaya coordinó la articulación académica entre destacados directivos e investigadores de instituciones clave como los centros de investigación CentroGeo, CIATEJ y CIATEC, así como de la Universidad de Kioto y la Universidad de Tsukuba, orientando el debate hacia soluciones científicas con impacto social.

Reflejando el peso institucional y la relevancia que ha cobrado la UAT en el panorama educativo internacional, el rector forma parte de la delegación mexicana encabezada por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia.

Como parte de las actividades oficiales de esta gira internacional, participó en la ceremonia de bienvenida en la Embajada de México en Japón, que presidió el ministro del Servicio Exterior Mexicano y encargado de Asuntos Económicos de la sede diplomática, Sergio Sierra Bernal.

Durante esta visita, Dámaso Anaya sostuvo un encuentro de acercamiento con el presidente de la Universidad de Tsukuba, Kyosuke Nagata, y con sus homólogos rectores de ambas naciones, subrayando que la máxima casa de estudios de Tamaulipas continuará tendiendo puentes para que estudiantes y docentes accedan a más y mejores oportunidades globales.

Bajo el lema de esta cumbre: “Resolviendo desafíos globales y creando nuevas perspectivas de futuro a través de la cocreación, la ciencia y tecnología avanzada, y la sociedad glocal”, la participación de la UAT se alineó a los grandes consensos internacionales que abordan temas estratégicos para el desarrollo sustentable y tecnológico.

En este marco, las instituciones de ambos países enfatizaron la trascendencia de articular agendas comunes en inteligencia artificial (IA), robótica, energías renovables, desarrollo de semiconductores, cadenas de producción resilientes y emprendimiento de startups, siempre bajo principios éticos, de responsabilidad social universitaria e inclusión internacional.

El encuentro, coordinado por la ANUIES y la Embajada de México en Japón, reunió también a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), así como a los Ministerios de Asuntos Exteriores (MOFA) y de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) del gobierno japonés.

FORTALECE LALO GATTÁS COORDINACIÓN PARA MEJORAR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS… Para coordinar políticas públicas, unificar criterios y fortalecer la toma de decisiones estratégicas, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, presidió este lunes la reunión semanal de trabajo con secretarios y jefes de área de Obras Públicas y Servicios Públicos.

Durante el encuentro, en el que también participaron los titulares de Finanzas, Contraloría y Oficialía Mayor, se evaluaron los avances del programa de obras que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, así como la eficiencia de los servicios públicos municipales.

Entre los temas revisados se incluyó las acciones de recolección de basura y el mantenimiento y funcionamiento del alumbrado público, con el objetivo de fortalecer su operación y atender oportunamente las necesidades de las familias victorenses.

El alcalde Lalo Gattás reiteró que la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno de Victoria permite unificar esfuerzos, optimizar recursos y dar seguimiento puntual a las acciones y servicios que demanda la ciudadanía.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com