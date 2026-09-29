Morena y aliados aprueban reforma contra doble nacionalidad en el Senado; remiten proyecto a congresos estatales

AGENCIAS

Con cero abstenciones, 43 votos en contra y 86 votos a favor, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron la reforma contra doble nacionalidad en el Senado de la República, por lo que el proyecto de ley fue remitido a los congresos estatales. Campañas y elecciones

Rechazan reservas contra reforma de doble nacionalidad

En el marco de la segunda sesión ordinaria de este martes, se rechazaron las tres reservas que presentaron senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, del PVEM, Maki Ortiz; y sin partido, Manlio Fabio Beltrones, por lo que la minuta de la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnada a los congresos locales.

La senadora de Morena, Margarita Valdéz, apuntó: “Queremos garantizar que quien sea presidente de la República no se hinque, no se arrodille más que ante la bandera de México. Queremos garantizar que a nuestros presidentes les llegue al alma y al corazón el Himno Nacional. No queremos que haya personas que quieran engatusar a los mexicanos diciéndoles que quieren a México, pero les encanta la forma de gobernar de otros países”.

Luis Alfonso Silva, senador del PVEM, expuso en tribuna que Luis Alfonso Silva que la reforma “no criminaliza de ninguna manera a las hermanas y hermanos migrantes, no hace distingo de ninguna manera, lo único que hace es dejar muy claro que quien quiera ocupar las máximas magistraturas dentro del Poder Ejecutivo de nuestro país tenga que tener mucha claridad en su lealtad, o tiene lealtad a otra Constitución o tiene lealtad a otro país, o tiene lealtad a otras leyes”.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, cuestionó si esta reforma es una prioridad nacional ya que “a Morena y a sus aliados les importa más la doble nacionalidad de Cabeza de Vaca, de Salinas Pliego, y de otros personajes a cuyas críticas al gobierno ha respondido la Presidenta enviando a este Senado esta iniciativa tan absurda”. Campañas y elecciones

“No les importa, sin embargo, a la hora de elegir coordinadora en Nayarit, nombrar a nuestra compañera Jasmine Bugarín, y lo digo con mucho respeto, porque tiene doble nacionalidad y es un tema que ha sido público. Y lo digo por esta coyuntura, porque esto es un ejemplo evidente de la incongruencia del oficialismo”, indicó.

El pleno del Senado aprobó en lo general, la reforma con el voto de Morena y sus aliados, durante la sesión ordinaria se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, la cual fue criticada por la oposición al argumentar que a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos se a quienes se les da un trato de segunda, bajo argumentos chauvinistas y patrioteros.

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, argumentó en contra de la reforma presidencial y expuso que “se habla de injerencia extranjera, pero la injerencia que hoy lastima a México tiene otros rostros”. Guías y diarios de viaje

“Tiene el rostro de un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral. Tiene el rostro del crimen organizado que financia campañas, amenaza candidatos y decide quién puede hacer política en regiones enteras del país. Hay gobernadores señalados por sus vínculos con esos grupos y frente a ellos el oficialismo guarda silencio o pide prudencia”.

Expuso que de acuerdo a la reforma, la renuncia deberá acreditarse ante el Estado extranjero, con sus trámites, con sus costos, con sus tiempos. “Así, la posibilidad de que una mexicana, un mexicano compita para gobernar en su propio país, en su propio estado, dependerá de una oficina en Washington, en Madrid o en París”.

Manuel Añorve, senador del PRI, consideró que el debate que planteó el gobierno de la 4T “es sobre los mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, como si eso los hiciera traidores o desleales a la patria y lo peor es que ni ustedes saben cómo defender esta incongruencia”.

“¿Acaso la lealtad se comprueba con un pasaporte o, peor aún, con una renuncia ante una autoridad extranjera? No. La lealtad con el país se demuestra con hechos, con integridad, con respeto a la Constitución y con la capacidad de defender los intereses de los mexicanos, porque tener una sola nacionalidad jamás ha sido garantía de honestidad, y tener dos no constituye por sí mismo una deslealtad”.

La senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, dijo que Morena y la 4T quieren “el voto de los migrantes para perpetuarse en el poder y para construir mayorías artificiales, pero no quieren que sean votados”.

Expuso que a millones de migrantes los castigan en Estados Unidos y ahora también los castigan aquí, porque para ellos “después de años de esfuerzo, logran tener la doble nacionalidad, según ustedes sería una traidora a la patria”.

“Y miren, para joder al país no se necesita tener doble nacionalidad. Ahí está Rubén Rocha Moya y decenas de ejemplos más. Por eso repito, no sean hipócritas y no sean incongruentes. La lealtad a México no se mide por cuántos pasaportes tienes, sino por lo que haces por tu país”, subrayó.