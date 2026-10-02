Millonaria inversión del Gobierno del Estado, detona turismo en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas inyecta millones de pesos en infraestructura para detonar el turismo y posicionar al estado como líder nacional, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, quien destacó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de México, el estado obtuvo el primer lugar nacional en inversión pública turística con 79 proyectos.

Entre las obras emblemáticas que ya transforman el paisaje turístico destacan, La monumental Virgen de la Misericordia de El Chorrito con 32 metros de altura, en el municipio de Hidalgo, considerada una de las esculturas religiosas más altas de América Latina.

La Monumental Cruz de la Esperanza en el Pueblo Mágico de Tula, además de nuevos miradores como el de Jiménez y otros más que están en proceso, que proyectan los paisajes más impactantes de Tamaulipas.

Estas acciones se enmarcan en una inversión de 349.2 millones de pesos para 46 obras de infraestructura turística en 2026, después de que 2025 se convirtiera en el mejor año turístico en la historia del estado: 17.4 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos.

La estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya incluye un fuerte impulso al turismo deportivo, como el Gran Fondo Tampico 2026 que reunió a 457 ciclistas, récord que superó los 331 de 2025, consolidando a Tamaulipas en el ranking ciclista nacional.

Próximamente se realizará el Maratón del Bicentenario, evento que en ediciones anteriores ha reunido a más de 1,700 participantes y genera una importante derrama económica, igual que Triatlón Astri.

Mientras que en turismo comunitario que transforma comunidades, se está reforzando la iluminación de espacios, así como la mejora de infraestructura básica.

Además, la certificación de 20 cocineras tradicionales de municipios como Gómez Farías, Miquihuana, Tampico y Ciudad Victoria, y se avanza en la certificación de guías de turistas, así como en la obtención de distintivos de calidad e inclusión para hoteles y prestadores de servicios.

Con estas acciones, Tamaulipas no solo atrae más visitantes, sino que impulsa la generación de empleo y la derrama económica directa en las comunidades, que se traduce en mayor bienestar para las familias tamaulipecas.