Modera Dámaso Anaya mesa de diálogo de rectores México-Japón

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, tuvo una destacada participación en la VII Cumbre de Rectores México-Japón al desempeñarse como moderador y copresidente de la mesa académica de este encuentro internacional.

Junto con la Dra. Chizuru Nishio, vicepresidenta y directora ejecutiva de la Universidad de Tsukuba, el rector de la UAT dio apertura a los trabajos del panel de expertos y guio la discusión en la que participaron representantes de prestigiosas instituciones de ambos países.

Durante su intervención, Dámaso Anaya destacó que las agendas de Japón y México coinciden en retos prioritarios como la transición energética, la gestión sustentable de los recursos, la respuesta ante desastres naturales y la reducción de las brechas regionales, aun cuando se encuentran en contextos geográficos y socioeconómicos distintos.

En este marco, compartió espacio junto a representantes de la Universidad de Tsukuba, la Universidad de Kyoto, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo).

Gracias a esta intervención de la UAT, el rector Dámaso Anaya abrió nuevas vías de colaboración internacional exhortando a los líderes académicos e investigadores a trascender el mero intercambio de experiencias y enfocar sus capacidades científicas hacia la consolidación de proyectos con beneficio tangible para la sociedad.

Durante las intervenciones, los panelistas expusieron propuestas científicas y modelos tecnológicos orientados a la gestión circular de recursos, la implementación de energías renovables, la resiliencia en la infraestructura urbana y rural, así como la mitigación de riesgos ante desastres naturales.

La participación del rector Dámaso Anaya Alvarado en este encuentro reafirma el posicionamiento de la UAT como una institución comprometida con la agenda global, el impulso a la investigación aplicada y la creación de alianzas estratégicas que se traduzcan en soluciones efectivas para el desarrollo tecnológico de Tamaulipas y de México.