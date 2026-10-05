Articulación con Gobierno del Estado beneficia la formación universitaria y el desarrollo científico: rector de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su estrecha colaboración con el Gobierno del Estado, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, destacando que el clima de seguridad, la certidumbre y el desarrollo que vive la entidad han permitido a la institución alcanzar una cifra histórica de matrícula escolar cercana a los 45 000 estudiantes.

En entrevista, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, resaltó los notables avances de Tamaulipas en materia de seguridad, salud y educación, señalando que la tranquilidad social no solo beneficia a la ciudadanía, sino que genera el entorno necesario para que la Universidad continúe creciendo y redoblando esfuerzos para recibir a cada vez más jóvenes.

“Estamos muy contentos de ver cómo el estado avanza. Hoy la sociedad tiene plena confianza en nosotros y busca ingresar a nuestras aulas. Este crecimiento es posible gracias al trabajo que viene haciendo el gobernador y a que la Universidad se encuentra tranquila”, afirmó el rector.

Asimismo, se resaltó la fuerte visión estratégica del Ejecutivo estatal en proyectos de gran impacto, como el impulso a los litorales, los puertos marítimos, el desarrollo del puerto seco y sectores de gran crecimiento como el turístico, en los cuales la UAT participa activamente desde el ámbito académico y de investigación.

Indicó que, actualmente, la Universidad mantiene una relación de trabajo colaborativa con el 70 % de las secretarías del gabinete estatal, destacando proyectos conjuntos que van de la mano con las dependencias de Desarrollo Económico, Turismo, Contraloría y Desarrollo Rural, beneficiando de manera directa a los estudiantes y al cuerpo de investigadores.

Concluyó que esto ha permitido a la UAT tener un cierre de año sólido en el último trimestre y reiterar su compromiso de seguir trabajando en unidad con el Gobierno del Estado para consolidar los proyectos estratégicos en beneficio de los tamaulipecos durante el próximo 2027.