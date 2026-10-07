Fortalece Tamaulipas el sector citrícola con la entrega de más de 183 toneladas de fertilizante

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.- Tamaulipas refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector citrícola y el impulso al desarrollo productivo de las familias del campo, mediante la entrega de más de 183 toneladas de fertilizante a productores a través del programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026.

El evento se llevó a cabo en el ejido Emiliano Zapata, donde productores recibieron este insumo que contribuirá a mejorar las condiciones productivas de sus parcelas y fortalecer la actividad citrícola de la región.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, quien destacó que estas acciones dan cumplimiento al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de respaldar a las familias que dependen de las actividades agrícolas.

“Estamos cumpliendo el compromiso de entregar 7 mil 339 sacos a un total de 592 productores. Venimos recorriendo todos los municipios de la zona citrícola y seguimos entregando este apoyo que viene a mejorar la productividad de las parcelas”, señaló.

Camacho Nieto explicó que las condiciones actuales de humedad favorecen la aplicación del fertilizante, por lo que exhortó a los productores a esperar el momento adecuado para realizar las labores agrícolas y aprovechar de manera eficiente el insumo recibido.

Destacó que esta es la tercera ocasión en que se entrega este tipo de apoyo a los productores de la zona, como parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, presidida por Antonio Varela Flores, para fortalecer la productividad del campo.

Asimismo, resaltó el trabajo de extensionismo agrícola que se desarrolla de manera permanente en las comunidades y municipios, mediante el acompañamiento y orientación a los productores para promover mejores prácticas y un uso adecuado de los recursos disponibles.

Durante el evento, el presidente municipal de Hidalgo, Práxedis Guajardo Reyna, reconoció la coordinación que existe entre el Gobierno del Estado, el municipio y la Federación para impulsar acciones en beneficio del sector productivo.

El alcalde señaló que uno de los objetivos es continuar fortaleciendo los sistemas de riego, mediante acciones que permitan a los productores prepararse ante los retos actuales y hacer un uso más eficiente del agua. “Tenemos el proyecto de seguir impulsando los sistemas de riego; hay que prepararnos más, sistematizarnos y eficientar el agua”, expresó.

También asistieron al evento Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; José Luis Tovar Camarillo, director de Distritos de Riego; Miguel Huerta Lara, presidente de la Asociación de Citricultores del Ejido Emiliano Zapata; Cosme Salazar Cervantes, comisariado del ejido Vicente Guerrero; y productores citrícolas.