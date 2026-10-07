Inauguran Congreso de Ciencias Veterinarias en el 69 Aniversario de la FMVZ de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con una sólida participación académica y el respaldo de autoridades estatales y universitarias, se inauguró el Congreso de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2026, celebrado en el marco del 69 Aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En el encuentro, programado del 7 al 9 de octubre, se expondrán resultados de investigaciones enfocadas en rumiantes, equinos, pequeñas especies y fauna silvestre; así como salud, diagnóstico y protección animal; además de abordar temas de alta importancia para el estado y el país, como el impacto del gusano barrenador en la ganadería mexicana.

Con la representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, expresó un mensaje de felicitación a la comunidad de la FMVZ por su aniversario y por su constante compromiso con la formación de profesionales de calidad.

Destacó que este congreso representa una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, experiencias y nuevas perspectivas en torno a un campo profesional que mantiene una estrecha relación con el bienestar de la sociedad.

Señaló, además, que las ciencias veterinarias enfrentan importantes desafíos mundiales, los cuales demandan egresados cada vez mejor preparados, con una visión integral y con la capacidad de responder a las necesidades de su entorno.

Aseveró que, bajo la visión humanista y transformadora del rector Dámaso Anaya, la UAT impulsa una educación pertinente, innovadora y de calidad, en la que la generación y la aplicación del conocimiento contribuyen al desarrollo social.

Por su parte, el director de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, agradeció al rector por el apoyo brindado para la consolidación académica de la Facultad, subrayando que una muestra de la excelencia educativa de la institución es este congreso, el cual reúne a estudiantes, docentes e investigadores con la finalidad de reflexionar en torno a la actualización profesional en diferentes áreas de la medicina veterinaria y la zootecnia.

El evento contó con la presencia del decano de la FMVZ, Miguel Ángel Guevara Guerrero; del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Amaya García; del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa; del presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Tamaulipas, José Vázquez Villanueva; además de exdirectores de la FMVZ, secretarios de la administración central y directores de las dependencias académicas de la UAT.

Las actividades científicas dieron inicio con la conferencia “Reproducción de los bovinos en pastoreo y factores que la afectan”, por la investigadora nacional Dra. Ivette Rubio Gutiérrez, continuando, a lo largo de estos tres días con temas de alto impacto técnico y científico como: “Manejo reproductivo en ganado lechero en sistemas intensivos”, “Descubriendo el secreto de los genes para beneficio de la ganadería”, “Factores que afectan la adopción de tecnología en unidades de producción ganadera de carne”, “Patógenos en cerdo feral”, “La situación del gusano barrenador en la ganadería mexicana” y “La tortuga Lora en vías de recuperación y experiencias de su conservación en Tamaulipas”.

Con este encuentro, la FMVZ-UAT reafirma su compromiso histórico con la vanguardia del conocimiento, el desarrollo agropecuario