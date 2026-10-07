Se reúnen más de 1800 personas en la renovada Concha Acústica por el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reapertura de la Concha Acústica en la Unidad Deportiva Siglo XXI en Ciudad Victoria reunió a miles de personas para presenciar el espectáculo “Kopalli, el espíritu astral”, de la compañía Bestias Creativas.

La agrupación proveniente del estado de Jalisco presentó un espectáculo de música, danza y multimedia por más de 60 minutos dentro de la programación oficial del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2026.

Luego de su recorrido por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el espectáculo conquistó al público victorense con doble entusiasmo, ante la rehabilitación del escenario de la Concha Acústica.

“Es un espacio valioso para los victorenses, y a su vez, un recinto para compartir tanto con tamaulipecos como con artistas nacionales y extranjeros, una promesa cumplida del gobernador Américo Villarreal con el bienestar de las familias en la capital del estado”, dijo Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas.

Por su parte el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero-Lecanda enfatizó la importancia de la reapertura del espacio público”

“Gracias a esta gestión, no solo se concretó el compromiso de la rehabilitación del lugar, sino que en tiempo y forma le permitió ser escenario del festival cultural de Tamaulipas, para ponerlo al servicio de las comunidades, a quienes justamente pertenecen”, añadió el titular de arte y cultura estatal.

El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se realiza del 2 al 11 de octubre del presente año de forma gratuita en los 43 municipios de Tamaulipas, por lo que la Concha Acústica albergará dos nuevas presentaciones.

La próxima será este jueves 8 de octubre con el talento tamaulipeco de Meche Ramírez a las 19:00 horas y posteriormente el viernes 9 de octubre también a las 19:00 horas con la Banda de Música del Gobierno del Estado de Tamaulipas, presentando un homenaje a Juan Gabriel.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes reafirma su compromiso social con las comunidades, recuperando el espacio público a través del arte, la cultura y la recreación.