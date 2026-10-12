Lalo Gattás se mantiene entre los mejores alcaldes de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Presidente Municipal de Victoria, Lalo Gattas Báez, se ubica en la segunda posición del ranking de los mejores alcaldes de Tamaulipas, con un 57% de aval ciudadano, de acuerdo a las más recientes mediciones de desempeño municipal difundidas por la encuestadora Electoraila.

Con este resultado, el edil victorense solo es superado por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien obtuvo un 60% de reconocimiento popular, lo que consolida a Lalo Gattas como uno de los alcaldes morenistas con mayor respaldo en el noreste del país.

Este posicionamiento se suma al resultado obtenido en febrero de 2026 por la empresa México Elige, donde Lalo Gattas logró una aprobación ciudadana del 55.5% y ocupó el lugar 18 del ranking de los 31 alcaldes de capitales municipales mejor evaluados del país.

De acuerdo con la metodología de estas mediciones, las encuestas se aplican a ciudadanos mayores de 18 años residentes en el municipio, a quienes se les cuestiona sobre el desempeño, cercanía y resultados de la administración municipal.

El Gobierno Municipal de Victoria atribuye este resultado al trabajo en territorio, la mejora en servicios públicos, obra pública y programas sociales implementados desde el 2021.