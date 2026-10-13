Inicia Gobierno de Tamaulipas, Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que con una meta de aplicación de más de 1 millón 24 mil dosis de vacunas contra influenza y más de 389 mil para COVID-19, se dio inicio a la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, y agregó que en esta jornada también se contempla la aplicación de más de 60 mil vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como dosis de vacunas contra el sarampión.

De manera simultánea, la campaña inició en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, que del 12 de octubre del 2026 al 2 de abril de 2027, se aplicarán los biológicos que protegen contra los padecimientos propios de la temporada invernal y que afectan las vías respiratorias.

“En esta campaña se hace énfasis en la prevención de enfermedades que se registran en estos meses de frío. Además, se contempla la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación”, señaló Guerrero Morales.

Dijo que con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya se cuenta con los insumos necesarios para cumplir las metas marcadas y cubrir la demanda para proteger a la población vulnerable como son los niños, niñas, adultos mayores y pacientes con comorbilidades.

Ante el exhorto del secretario de Salud para que acudan a las unidades y módulos que son instalados en lugares de mayor afluencia de personas, destacó que es en esta temporada cuando inician los cambios de temperatura y se genera una alta demanda de atención médica en los servicios de salud, por ello la importancia de vacunarse en estos primeros días de la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 para estar protegidos al registrase los frentes fríos.

En la capital tamaulipeca se instalarán módulos de vacunación en:

•Torre Bicentenario del 12 al 16 de octubre.

•Congreso del Estado 20 y 21 de octubre.

•Secretaría del Trabajo del 26 al 28 de octubre.

•Tres centros comerciales de la ciudad durante el mes de octubre, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas.