Acompaña Lalo Gattás al gobernador Américo Villarreal en la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026
El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañó la noche del jueves al gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y Presidenta del DIF María de Villarreal, a la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañó la noche del jueves al gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y Presidenta del DIF María de Villarreal, a la inauguración de la Feria Tamaulipas 2026.
Como anfitrión de la Capital del estado, dio la bienvenida a los 42 alcaldes y alcaldesas de Tamaulipas y comitivas que se dieron cita en el recinto ferial, dónde el Ayuntamiento de Victoria instaló un stand para atender y recibir a las familias visitantes.
Junto a su esposa, Lucy de Gattás, y previo al corte de listón inaugural de la gran fiesta del pueblo, el presidente municipal recibió a senadores, diputados federales, locales y familias que disfrutaron del primer día de actividades, juegos mecánicos, espectáculos de pirotecnia y exposiciones.
El alcalde de la Capital tamaulipeca reiteró al mandatario estatal y a los asistentes el total respaldo del Gobierno Municipal para el óptimo desarrollo de esta celebración cultural, garantizando además del apoyo en materia de seguridad e inspección vial para tranquilidad de todos los asistentes.