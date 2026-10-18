Conmemora SST Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Vamos a caminar hoy por la esperanza y por las 457 mujeres que tocaron la campana, y por quienes se encuentran en etapa de detección y atención”, dijo el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, al dar el banderazo de salida a la “Carrera por la Concientización del Cáncer de Mama”.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, y bajo el mensaje “Octubre también es turquesa: juntas y juntos contra el cáncer de mama y de cuello uterino”, se llevó a cabo este evento que, busca promover el autocuidado, la protección, la prevención y la detección temprana.

Acompañado por la presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López; la líder de la burocracia estatal, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, y la directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, el secretario encabezó el recorrido que inició en las instalaciones de la dependencia estatal, ubicada en el cruce de las calles 17 Guerrero y Bravo, y tuvo como punto de llegada la explanada del Paseo Méndez, en esta ciudad capital.

“A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del DIF Estatal, María Santiago de Villarreal, agradecemos su presencia y que nos acompañen en este día lleno de voluntades y esperanzas, por lo que representa este evento para la concientización sobre el cáncer de mama”, destacó Guerrero Morales durante su discurso.

Señaló que el Centro Oncológico de Tamaulipas reporta que más de la mitad de las consultas que se otorgan corresponden precisamente a este padecimiento. Asimismo, reconoció el trabajo que realizan el Departamento de Cáncer de la Mujer y la Dirección de Enfermería para llevar a todas las comunidades la campaña de detección mediante el dispositivo iBreast Exam, que permite identificar oportunamente posibles anomalías y canalizar a los servicios médicos correspondientes a las mujeres y los hombres que lo requieran.

Por último, agradeció la participación de las y los asistentes y los exhortó a difundir y promover este mensaje entre sus hermanas, amigas y familiares, destacando la importancia del autocuidado, ya que una acción tan sencilla como la autoexploración puede contribuir a identificar oportunamente posibles anomalías y facilitar la atención médica temprana.