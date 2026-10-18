Correcaminos le pega a otro líder y suma 4 puntos

Redacción Infonorte

Reynosa, Tamaulipas.- Correcaminos logró su cuarto triunfo de forma consecutiva, al ganar 4-2 a Vaqueros de Reynosa, quienes marchaban en primer lugar del Grupo 1 en Premier A.

El equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se sobrepuso a un 2-0 en contra para remontar e imponerse 4 goles por 2, en encuentro correspondiente a la jornada 8 de la presente temporada 2026-2027 de la Liga Premier, celebrado en la cancha del estadio del Polideportivo Reynosa.

Al minuto 10 Vaqueros abrió el marcador, con un gol de Diego Escamilla; y al 28 del primer tiempo Oliver Cabrera amplió la ventaja para los locales 2-0z

Los dirigidos por Jorge Urbina comenzaron a mejorar con más acciones ofensivas y a través de dos goles de Luis Campero, al minuto 32 y al 40, lograron empatar el partido a dos goles.

Al minuto 45, el defensa central Aldo García remató el balón con la cabeza para poner el 3 goles por 2 e irse al descanso del medio tiempo con la ventaja.

En el segundo tiempo los universitarios hicieron excelente manejo del partido, incluso en varios contragolpes estuvieron a punto de anotar el 4 gol, pero el portero de Vaqueros salvó su meta.

Fue hasta el minuto 95 cuando Gianni Rubli aprovechó su velocidad en una descolgada, enfrentó la salida del guardameta y mandó el balón al fondo de las redes para cerrar el marcador 4-2.

Con este resultado Correcaminos sumó 4 unidades, debido a que en la Liga Premier se suman de 4 cuando los equipos ganan de visitantes por diferencia de 2 anotaciones.

De esta forma los juveniles naranjas llegaron a 15 unidades y se colocaron un punto abajo del líder del Grupo A.

Urbina y su cuerpo técnico ahora se enfocará en su siguiente encuentro ante Acámbaro en partido de la jornada 9 a celebrarse el próximo sábado 24 de octubre, en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras.