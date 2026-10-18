Grupos violentos prenden fuego a la puerta del Congreso de Jalisco tras marcha por el agua

Un video difundido en redes sociales muestra a agentes antimotines dentro del edificio mientras arde el acceso y se escuchan explosiones de petardos

18 octubre, 2026
1 minuto de lectura

AGENCIAS

Grupos violentos infiltrados en la marcha por el agua, en Guadalajara, prendieron fuego a la puerta del Congreso de Jalisco.

Esta tarde, luego que la mayoría de los manifestantes pacíficos se habían retirado, un grupo de jóvenes aventó bombas molotov y petardos contra la puerta del Congreso.

Un video difundido en redes sociales muestra a varios agentes antimotines al interior del recinto, mientras la puerta arde y se escuchan petardos.

Algunos manifestantes denunciaron que los grupos violentos fueron pagados para provocar.

Horas antes, la marcha ciudadana transcurrió de manera pacífica, luego que los manifestantes obligaran retirarse a supuestos grupos infiltrados que durante la mañana lanzaron petardos, hicieron pintas y rompieron cristales de comercios.

Cuando los ciudadanos llegaron al palacio de Gobierno se encontraron con policías que portaban pancartas en las que se leían “No confrontación” y “No peleemos, también somos ciudadanos”.

18 octubre, 2026
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