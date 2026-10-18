Inauguración de nueva primaria en Nuevo Laredo fortalece educación humanista: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La educación de los gobiernos de la transformación que se imparte en Tamaulipas, es humanista, con valores y con calidad de los aprendizajes para forjar a una generación a fin de que sepa enfrentar y aprovechar el momento y las oportunidades que se abren en una región tan sustantiva como lo es Nuevo Laredo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, al inaugurar una nueva escuela primaria con casi 400 alumnos en esta ciudad fronteriza.

En la colonia El Progreso, como parte de su gira de trabajo, el gobernador acompañado por la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal entregó la escuela primaria “Profa. Beatriz Anaya de Villarreal”, un plantel que beneficiará a las familias del sector poniente de Nuevo Laredo y que forma parte del impulso al sector educativo que brinda el Gobierno del Estado en esta ciudad, en donde ya se han entregado dos planteles para bachillerato.

“Hay momentos en la historia de una región, de una entidad, de una nación, en que se dan estas oportunidades de coyuntura en donde hay que saber aprovechar el momento y la oportunidad que se da. Pero también eso depende de que exista la gente preparada y con vocación para distinguir esas oportunidades y podérselas brindar a su municipio y eso traducirse en mejores oportunidades de calidad de vida, de bienestar, de desarrollo de una región tan sustantiva como es Nuevo Laredo”, expresó el gobernador en su mensaje ante autoridades educativas, personal docente y padres y madres de familia.

El mandatario tamaulipeco hizo una amplia exposición de las acciones de gobierno que se impulsan en Nuevo Laredo con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y que dan a esta ciudad fronteriza con tanto dinamismo un futuro cierto.

“Ese es el panorama que yo les quiero compartir a los papás, a las mamás, al cuerpo académico, a los profesores de lo que está viviéndose en Nuevo Laredo y que tenemos que buscar cómo preparar bien a estas niñas y niños y adolescentes para esta condición que les va a tocar vivir”, mencionó.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García aseguró que siempre que se abre una escuela nueva es una fiesta, porque representa apostarle a lo más valioso que tenemos en la sociedad tamaulipeca, como lo dice el gobernador Américo Villarreal, que son los niños, las niñas y los jóvenes de Tamaulipas.

“Lo que hoy estamos viendo es sembrar bondad, sembrar belleza, sembrar calidad de la educación, pero sobre todo humanismo, para mañana cosechar un mejor Tamaulipas, cosechar un Laredo más fraterno, más unido y más feliz”, expresó.

El titular de la SET afirmó que más allá de la inversión histórica de 1,300 mdp de pesos en el sector educativo, de lo buenos resultados en el aprendizaje en matemáticas, ciencias y español y más allá del énfasis que ha puesto el gobernador en que las estructuras educativas estén completas, lo más importante de este legado de Américo Villarreal es que ha puesto la agenda humanista, “después de una noche neoliberal, donde en el ideario educativo prevaleció el materialismo, ahora ha puesto la agenda humanista, es decir que los niños y las niñas crezcan con valores cívicos”, dijo.

Por su parte, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas expresó que con el apoyo del cabildo se decidió sumar el esfuerzo del gobierno de Nuevo Laredo a la gran labor educativa que ya impulsa en Tamaulipas el gobernador del Estado, por lo que se decidió edificar una nueva escuela con 12 aulas, dotada de un terreno amplio para futuros proyectos de expansión, ubicada en la colonia El Progreso, sobre la calle Francisco Santos Villarreal entre Victoria y 15 de junio, un punto intermedio fundamental donde convergen tres zonas vitales y pobladas de la ciudad.

Explicó que esta obra representó una inversión de más de 36 millones 824,000 pesos y consistió en edificios de aulas norte y sur, sanitarios, cancha deportiva, explanada cívica, asta bandera, bebederos y dos estacionamientos, garantizando su funcionalidad con la instalación de cisterna, red sanitaria de 4 pulgadas, red de agua potable y subestación eléctrica, sumando al suministro y siembra de árboles de sombra y la protección de una cerca perimetral de con malla ciclónica.

“Lo hicimos siguiendo su mística de trabajo señor gobernador, un humanismo que no solo se queda en el discurso sino que busca brindar verdaderas igualdades de oportunidades educativas para todas y todos los tamaulipecos”, mencionó