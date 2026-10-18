Liverpool lleva alegría y diversión a adultos mayores del DIF Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Gracias a la colaboración entre el DIF Victoria y la empresa Liverpool, las abuelitas y abuelitos de la Casa del Adulto Activo No. 1 disfrutaron de una mañana llena de alegría, convivencia y sorpresas.

Durante esta visita, representantes de la empresa compartieron un delicioso almuerzo con los adultos mayores, quienes también participaron en diferentes dinámicas y actividades recreativas, recibiendo numerosos premios y regalos.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, acompañó a los asistentes durante esta jornada, compartiendo momentos de convivencia y agradeciendo a Liverpool por sumarse a las actividades que brindan alegría y bienestar a las personas adultas mayores.

Con estas acciones, el DIF Victoria continúa fortaleciendo sus vínculos de colaboración con empresas de presencia nacional, promoviendo su participación en iniciativas que benefician a los sectores de la población que atiende la institución.

Asimismo, el organismo reafirma su compromiso de seguir generando espacios de convivencia, recreación y bienestar para las abuelitas y abuelitos de Victoria, reconociendo la importancia de brindarles momentos de alegría y atención.