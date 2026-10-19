Brinda UAT gran muestra de talento artístico y vinculación social en la Feria Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuvo una destacada participación en la Feria Tamaulipas 2026, espacio en el que expuso el trabajo de sus talleres artísticos, fortaleció el vínculo con la sociedad a través de los programas comunitarios de Familia UAT y compartió los avances académicos de sus facultades.

Con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, los grupos universitarios brindaron una emotiva muestra de su talento artístico la noche de este domingo ante un numeroso público reunido en el módulo de la Universidad dentro del recinto ferial.

La jornada se llenó de color y ritmo con la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos que integran los Talleres Artísticos de la UAT, agrupaciones que se consolidan como auténticos semilleros culturales. Asimismo, el evento se convirtió en una fiesta de convivencia intergeneracional gracias a la asistencia de integrantes del Club de la Edad de Oro, invitados especiales del encuentro, quienes estuvieron acompañados en todo momento por la presidenta de Familia UAT.

Los talleres artísticos de la zona centro, pertenecientes a la Dirección de Cultura y Arte, presentaron una muestra del desarrollo cultural de sus alumnos en disciplinas como canto, danza moderna, teatro, pantomima, danza folclórica, pintura, guitarra y creación literaria, logrando el aplauso y el reconocimiento del público.

De manera complementaria a las actividades artísticas, las facultades de Medicina y de Odontología de Tampico instalaron módulos informativos para dar a conocer servicios y avances de su oferta de licenciaturas y posgrados, proyectos de investigación, innovaciones médicas y científicas, vinculación comunitaria, programas de asistencia social y servicios de salud accesibles orientados al bienestar de la población en el estado.

Mediante la exposición de sus diferentes dependencias académicas y administrativas, la UAT participa activamente en la Feria Tamaulipas 2026, que se realiza del 15 al 26 de octubre, en el Parque Bicentenario de Ciudad Victoria, reafirmando así el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado con el desarrollo académico, científico y cultural de la entidad, promoviendo la cohesión social a través de los valores institucionales.