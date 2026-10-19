Encabeza el rector Dámaso Anaya el 59 Aniversario de la FCAV

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector Dámaso Anaya Alvarado inauguró las actividades por el 59 Aniversario de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde reafirmó el compromiso de la máxima casa de estudios del estado con la excelencia educativa.

Durante su mensaje, destacó que la formación universitaria trasciende las aulas cuando los egresados realizan una administración honesta o un emprendimiento que fortalezca el desarrollo de empresas y contribuya al buen gobierno, convirtiéndose así en agentes de transformación social.

Asimismo, reconoció a la directora de la FCAV, Mónica Lorena Sánchez Limón, por impulsar los logros que consolidan el prestigio de esta institución, destacando entre estos, contar con cien por ciento de los programas de licenciatura acreditados a nivel nacional, atendiendo a una matrícula de cerca de dos mil estudiantes, con el respaldo académico de una planta conformada por 138 docentes certificados con los más altos estándares de educación superior en el país.

Acompañado por a Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector puso en marcha los eventos conmemorativos, así como la entrega de reconocimientos y distinciones a estudiantes y docentes que han sobresalido en diferentes ámbitos de su actividad universitaria, reflejando el firme compromiso de la FCAV con el desarrollo social y productivo en la entidad.

En este marco, se entregaron distinciones a estudiantes que destacaron en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL Plus), a los jóvenes ganadores del Maratón de Contabilidad Gubernamental y del Concurso Nacional de Habilidades Contables, así como a medallistas de la ANUIES en lucha grecorromana, frontón, esgrima, atletismo y karate-do.

De igual forma, se premió la excelencia de docentes y egresados galardonados en el Premio Nacional de Tesis e Investigación de ANFECA, certificaciones institucionales y al equipo estudiantil destacado en la Expo Nacional Emprendedora con el proyecto CHUDBI.

Como parte central de la conmemoración, el rector Dámaso Anaya firmó el convenio de colaboración académica con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Victoria, representada por su presidente, Federico Arturo González Sánchez, para impulsar el servicio social y las prácticas profesionales. Asimismo, signó el convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, encabezado por Oscar López Meléndez, orientado a desarrollar actividades científicas, tecnológicas y de capacitación fiscal especializada.

Por su parte, al presentar los avances institucionales, la directora de la FCAV, Mónica Sánchez Limón, resaltó que se han consolidado hitos como el ingreso de la carrera de Contador Público al Padrón EGEL Plus de Alto Rendimiento Académico, galardones nacionales de ANFECA en tesis e investigación, el lanzamiento del asistente virtual inteligente “Cali”, mejoras en infraestructura y equipamiento, así como vínculos con instituciones como Texas A&M International University.

El evento contó con la presencia de la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el decano de la FCAV, Lázaro Guillermo Avendaño Cisneros; la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Yuriria Iturbe Vázquez; así como directores de facultades de la zona centro, funcionarios estatales, exdirectores, docentes, personal administrativo y comunidad estudiantil.