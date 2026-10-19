Intensifica Gobierno de Victoria mantenimiento en vialidades y áreas verdes tras las lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el cese de las lluvias, el Gobierno de Victoria desplegó cuadrillas de Parques y Jardines y Rehabilitación de Pavimentos para intensificar los trabajos de poda, limpieza y bacheo en vialidades, con el objetivo de recuperar la imagen urbana de la ciudad.

Las acciones iniciaron durante el fin de semana y han abarcado 32 mil 50 metros lineales de vialidades, entre ellas las avenidas Carrera Torres, Lázaro Cárdenas, Tamaulipas, José Sulaimán y Los Patos, así como los bulevares Manuel Corcuera y Adolfo López Mateos, además de distintas calles de la zona centro.

Como parte de estas labores, las cuadrillas municipales también realizaron trabajos de mantenimiento en 31 mil 111 metros cuadrados de áreas verdes en las colonias Lomas Verdes, Ignacio Zaragoza, Satélite y Horacio Terán, así como en los fraccionamientos Marte R. Gómez y Arboladas.

En estos sectores se llevaron a cabo labores de poda, tala y retiro de 494 metros cúbicos de desechos vegetativos, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios públicos y contribuir a una imagen más limpia y ordenada de la Capital.

De manera complementaria, el personal del programa de conservación de vialidades llevó a cabo trabajos de reparación de carpeta asfáltica en distintos sectores para mejorar la superficie de rodamiento dañada por las lluvias que se han registrado en la ciudad.