Fortalecen autoridades acciones contra la extorsión en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado del fortalecimiento de las acciones de seguridad, inteligencia e investigación, así como de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, en Tamaulipas se han logrado detenciones de personas presuntamente involucradas en delitos de extorsión y cobro de piso en distintos municipios de la entidad.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, destacó que estos resultados son producto del trabajo permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado y las instituciones federales, mediante labores de vigilancia, recopilación de información, investigación y el aprovechamiento de las cámaras de videovigilancia.

Señaló que, gracias a estas acciones coordinadas y a la colaboración de la ciudadanía, se han registrado detenciones relacionadas con este delito en municipios como Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y la zona sur del estado.

Zúñiga Castillo subrayó la importancia de mantener una comunicación cercana con el sector empresarial y comercial, cuya participación resulta fundamental para identificar posibles casos de extorsión y fortalecer las investigaciones.

Explicó que las autoridades encargadas de la investigación cuentan con protocolos y procedimientos específicos que permiten verificar los hechos denunciados, reunir los elementos necesarios y dar seguimiento a cada caso conforme a los procesos legales correspondientes.

Asimismo, destacó que durante los últimos meses se ha fortalecido el trabajo de investigación y seguimiento de estos delitos, gracias a la colaboración entre las instituciones de seguridad, los sectores productivos y la sociedad.

El secretario ejecutivo reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier intento de extorsión o cobro de piso a través de la línea de denuncia anónima 089, herramienta que permite proporcionar información de manera confidencial y contribuir a las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Zúñiga Castillo reafirmó que el combate a la extorsión requiere un esfuerzo permanente y conjunto entre sociedad y gobierno, por lo que hizo un llamado a mantener la confianza en las instituciones y fortalecer la cultura de la denuncia.