Gobierno del Estado y DIF Tamaulipas llevan la brigada Transformando Familias a Ciudad Madero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Cerca de 3 mil personas del sector poniente sur de Ciudad Madero fueron beneficiadas con la brigada Transformando Familias del DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, mediante la cual se acercaron servicios gratuitos, trámites y apoyos gubernamentales directamente a las familias de la zona.

La jornada se realizó en el campo de softbol de la colonia Francisco Villa, donde se instalaron módulos de dependencias del Gobierno de Tamaulipas, la Delegación de Programas para el Bienestar del Gobierno de México y el Gobierno Municipal, con el propósito de facilitar el acceso de la población a distintos servicios y programas.

Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas, recorrió los módulos acompañada por el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y su esposa, Dunia Marón Acuña, presidenta del DIF Municipal, para constatar la atención brindada a las familias maderenses. Durante la jornada, también se entregaron apoyos relacionados con vivienda, escrituración y educación, entre otros.

“Las brigadas nos permiten acercar toda la estructura de gobierno al servicio de la ciudadanía. Nos coordinamos con todas las secretarías para poder brindar servicio, atención y los mejores resultados, los mejores apoyos para toda la gente de todo el estado”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Añadió que estas jornadas representan una oportunidad para escuchar y atender directamente las necesidades de la población, con un enfoque humanista y cercano.

“Esto es una brigada: la oportunidad de acercarnos, abrazar y apapachar a la ciudadanía, hacerles sentir que estamos aquí y que estamos aquí para servir, para escuchar y para atender lo que más necesiten. Todos juntos trabajamos, Federación, Estado y Municipio, es lo que hace el éxito de todo esto”, señaló.

Las brigadas Transformando Familias son una iniciativa del DIF Tamaulipas que articula la participación de dependencias estatales, encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de autoridades federales y municipales, para llevar servicios y apoyos de impacto social hasta las comunidades que los requieren.

Entre los beneficios disponibles se encuentran servicios de salud gratuitos, trámites como la expedición de actas de nacimiento y licencias de conducir a bajo costo, incorporación a programas estatales y federales, así como la entrega de apoyos funcionales y alimentarios.

Con estas jornadas, el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas fortalecen la coordinación institucional para facilitar el acceso de las familias a servicios y apoyos sin que tengan que trasladarse a distintas dependencias, con atención directa en sus propias comunidades.