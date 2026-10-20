Reforma histórica fortalece y democratiza la justicia en Tamaulipas: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reforma constitucional al Poder Judicial de Tamaulipas que inició en noviembre de 2024 y se concretó con la elección histórica para renovar el 100 por ciento de las personas juzgadoras, hoy rinde sus primeros resultados y estamos recogiendo frutos; hoy la justicia en nuestra tierra es una herramienta que protege derechos, está a la altura de las circunstancias en el marco de nuestra transformación y la vigencia de los ideales del humanismo mexicano se aplican en su práctica cotidiana, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al atestiguar el mensaje con motivo del Primer Año de Resultados del Poder Judicial de Tamaulipas, que rindió la magistrada presidenta Tania Contreras López, el gobernador del estado aseguró que la renovación democrática de este poder fue lo correcto al haber abierto la puerta a una nueva etapa histórica que, además de democratizarlo y hacerlo verdaderamente independiente, lo ha fortalecido a su interior con nuevos órganos, con mayor disciplina y control administrativo.

“El mandato se ha cumplido y estamos atestiguando un acto de gran trascendencia como Estado libre y soberano de Tamaulipas y lo hacemos en el mejor ambiente de colaboración y fortaleza institucional posible”, dijo.

Ante la presencia del diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; magistrados, magistradas, jueces, juezas y personal de los diferentes órganos jurisdiccionales, el gobernador agregó que la transformación profunda que se demandaba camina a pasos firmes y hacia adelante, con un Estado de derecho pleno y cumpliendo esa gran tarea de todo sistema democrático, que es lograr que la ley y la justicia se encuentren.

“Vemos, además que la transparencia y la apertura dan como resultado una justicia abierta a la evaluación, al escrutinio y a la rendición de cuentas, y como una justicia más cercana con perspectiva humanista, es ahora una fortaleza más de nuestro Estado de derecho, del combate a la impunidad, de la certidumbre jurídica y de la construcción de paz en la que participamos todas y todos”, mencionó.

Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a los logros alcanzados en este primer año de trabajo, en donde se incrementó la productividad, se logró una importante disminución del rezago, además de que se dignificó el trabajo de todos y cada uno de las y los servidores públicos de este Poder Judicial, tanto en sus condiciones salariales como materiales, y se han alcanzado metas en materia de transparencia y apertura que dan como resultado una justicia abierta a la evaluación, al escrutinio y a la rendición de cuentas.

“El exhorto es entonces a que sigamos reconstruyendo las instituciones del Estado para ponerlas verdaderamente al servicio del pueblo y que mantengamos en nuestra conciencia y en nuestro horizonte las razones de por qué hicimos la reforma, que hoy le da un nuevo sentido a todo el territorio tamaulipeco, de manera que la justicia no sea algo siempre distante, especialmente para los más débiles y que sea, en cambio, el espacio de protección de sus derechos, de sus causas, de la justicia y de la ley”, expresó

Durante su mensaje, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia hizo un reconocimiento de manera especial al gobernador Américo Villarreal por su sensibilidad social y su compromiso con las y los trabajadores del Poder Judicial, al brindar su respaldo para lograr una reforma que hizo realidad la dignificación salarial de quienes dedican su vida al servicio de la justicia con beneficios que trascienden el ámbito laboral y contribuyen al bienestar de sus familias.

Luego de hacer un amplio recuento de las acciones emprendidas y los avances registrados a un año de haber iniciado la transformación del Poder Judicial, la magistrada Tania Contreras aseguró que se han tomado decisiones y atendido necesidades que exigían respuesta, se ha fortalecido el trabajo institucional y se dispusieron nuevas condiciones para el desempeño profesional.

“Sabemos que queda mucho por hacer, un año no es suficiente para resolver los problemas acumulados por décadas, ni para completar una transformación de esta magnitud; persisten desafíos que debemos atender, tenemos que seguir mejorando la respuesta jurisdiccional, fortalecer las condiciones laborales, consolidar la modernización tecnológica, ampliar el acceso a la justicia, prepararnos para los nuevos sistemas y sostener una política permanente de transparencia, integridad y rendición de cuentas”, indicó.

Tras reiterar su disposición a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de mantener una relación respetuosa, la presidenta del STJ insistió que el sentido de la transformación del Poder Judicial es lograr una justicia que comprenda las necesidades de las personas, que actúe con independencia y responsabilidad, que proteja derechos humanos, que ofrezca soluciones y genere confianza.

“Porque para nosotros la justicia no es solamente una función de estado, es un elemento de la dignidad humana y es por ello que día a día transformamos la justicia y damos resultados”, finalizó.