Arranca SEDUMA limpieza de drenes de la Laguna La Escondida

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reynosa, Tamaulipas.- Para reducir el riesgo de inundaciones en las colonias de Reynosa y mejorar el flujo del agua hacia la Laguna La Escondida, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) y con el apoyo de las empresas PETRORREY y ERIKA, inició trabajos de limpieza y saneamiento en el dren de la colonia Lázaro Cárdenas.

Las labores forman parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para recuperar este cuerpo de agua, cuya función como vaso regulador es fundamental para proteger a las familias durante la temporada de lluvias.

En febrero de 2026, el mandatario estatal instaló la Mesa Intersecretarial para el Rescate de la Laguna La Escondida y la Rehabilitación del Parque Cultural de Reynosa, con el propósito de coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y atender los problemas ambientales que afectan esta zona.

Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que la acumulación de basura, escombros, llantas, refrigeradores y colchones en los canales impide el paso natural del agua, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos e inundaciones en las colonias cercanas.

“Venimos a trabajar en el saneamiento de estos drenes porque están completamente saturados de basura. Si permanecen bloqueados, el agua se acumula en las colonias antes de llegar a la laguna y termina afectando a las familias. Por eso es tan importante retirar todos estos residuos”, señaló.

El funcionario destacó que estas tareas se realizan con la participación de empresas que contribuyen mediante medidas de compensación ambiental, en coordinación con la PAUT, lo que permite sumar esfuerzos para atender puntos donde la acumulación de desechos representa un problema.

Explicó que la Laguna La Escondida recibe escurrimientos de distintos sectores de Reynosa y, posteriormente, desaloja el agua a través de otros canales. Sin embargo, cuando los drenes están obstruidos, se interrumpe ese proceso y se generan acumulaciones que pueden afectar las zonas habitacionales.

La intervención busca restablecer el flujo del agua y contribuir al rescate de este espacio natural, que además de su valor ambiental cumple una función importante en la seguridad de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la estrategia de recuperación de la Laguna La Escondida, dando prioridad a la prevención de inundaciones, el saneamiento ambiental y la protección de las familias reynosenses.