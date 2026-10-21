Celebra la UAT en Reynosa los Juegos Interfacultades 2026 Zona Norte

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En un gran ambiente de fiesta deportiva, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la apertura oficial de los Juegos Deportivos Interfacultades 2026 de la Zona Norte, ante la asistencia de cientos de jóvenes reunidos para apoyar a sus equipos en la competencia estudiantil organizada por la máxima casa de estudios de la entidad.

En este marco, y luego de dar la bienvenida a las y los estudiantes deportistas de la región norte de la UAT, el rector entregó el prestigioso Galardón Correcaminos al destacado taekwondoin Jesús Alexandro Sierra Cantú por su brillante participación en los Juegos Deportivos Nacionales ANUIES 2026.

El Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa fue la sede inaugural de este encuentro de identidad universitaria que dio paso al desfile de los contingentes de las facultades y unidades académicas de la zona norte.

El mensaje de apertura estuvo a cargo del rector, acompañado en el presídium por el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el subsecretario general zona norte, Ignacio Hernández Rodríguez; así como directoras y directores de las dependencias académicas de la UAT.

Dámaso Anaya destacó la importancia de seguir impulsando en todos los espacios de la Universidad el deporte como un pilar en la formación integral de la juventud, señalando que la comunidad estudiantil encuentra en esta práctica la fuerza para crecer, unirse y superarse.

Como parte del evento se otorgaron reconocimientos a las escuadras campeonas de la edición Interfacultades 2025; y se llevó a cabo la entrega de material deportivo de primer nivel para las facultades, el cual incluyó balones de básquetbol, fútbol, voleibol de sala y playa, redes, bates y pelotas de béisbol y sóftbol, relojes y tableros de ajedrez, así como balones de fútbol americano y tochito.