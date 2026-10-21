Entrega Lalo Gattás calle de concreto hidráulico en la Ampliación Las Playas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Una obra más de pavimentación con concreto hidráulico, que cambiará el entorno de 3,212 habitantes de la colonia Ampliación Las Playas, entregó este miércoles el alcalde de Victoria, Lalo Gattás.

​En el evento de inauguración, destacó el impacto social que generan este tipo de acciones de infraestructura vial en la comunidad, al asegurar que “el resultado más importante de esta obra es que una familia pueda salir de casa con tranquilidad, y el camino a la escuela o trabajo sea más digno y seguro”.

La obra, que comprende 1,019 metros cuadrados de concreto hidráulico y conecta las calles 16 de Septiembre y 18 de Julio, incluyó una importante inversión para la infraestructura básica de la zona, mediante la rehabilitación de 22 descargas de drenaje y la instalación de 127 metros de nueva tubería.

​A nombre de los beneficiados del sector, María Bautista Cedillo, vecina de la calle 20 de Septiembre, agradeció al alcalde y al Cabildo de la Capital por cumplir una petición que llevaba años en espera.

​

“Gracias, Lalo, por demostrar que, cuando se escucha a la ciudadanía y se trabaja en equipo, es posible alcanzar grandes resultados. Reconocemos la transformación que realizas en Victoria con tus acciones”, expresó la vecina beneficiada.