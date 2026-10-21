Participarán embajadores de cinco países en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas se consolida como punto de encuentro para el diálogo energético mundial con representantes diplomáticos de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Australia y Noruega dentro del próximo Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, así lo confirmó el secretario de Desarrollo Energético del estado, Walter Julián Ángel Jiménez.

En conferencia virtual con medios de comunicación estatales y nacionales, el titular de la SEDENER destacó que, este 27, 28 y 29 de octubre, la Expo Tampico albergará a los embajadores de estas naciones, para participar en el panel: “Potencial tecnológico de los Aliados Globales en la Transformación del Sistema Energético de México y Tamaulipas”, contando con la participación del gobernador, Américo Villarreal Anaya.

“La colaboración internacional se reafirma desde Tamaulipas, como un espacio de diálogo en el que convergen distintas visiones sobre la transición energética, la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la transformación de los sistemas energéticos que estamos viviendo hoy en día”, afirmó.

El subsecretario de Inversiones, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Alberto Silva, presentó el Programa de actividades del CIET 2026, que arrancará con una carrera atlética por la sensibilización del Cáncer de Mama, el corte de listo en la feria industrial y la inauguración formal del Congreso, donde el sector público, privado, social y la academia converjan en un espacio para construir el nuevo futuro energético y las inversiones que se desarrollan en México y el mundo.

“Se tendrán 9 conferencias magistrales, 29 mesas y paneles técnicos, 22 conferencias con especialistas y 2 talleres, lo que suma más de 58 horas de actividades dentro del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026”, señaló el subsecretario Rodrigo Silva.

La secretaria técnica de la SEDENER, Saira Caballero Díaz, agregó que se contará con una Feria Industrial con más de 6,000 m², con la participación de destacadas empresas internacionales del sector de energía, así como las dependencias Federales como la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Centro Nacional de Control del Gas Natural entre otras.

Agregó que se incluyen actividades para que las y los estudiantes tamaulipecos se vinculen y realicen un intercambio de conocimientos y oportunidades profesionales y laborales con las empresas del sector.

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en Expo Tampico, consolidándose como un espacio de encuentro entre autoridades, especialistas, empresas, instituciones académicas y representantes internacionales para consolidar los proyectos energéticos que hoy ocurren en Tamaulipas y las oportunidades que definirán el futuro de la energía.

Para ser parte de la transformación energética puedes registrarte al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZLHZlveCs0s-288i52n2YR_YMMIMDAELIGcNHCkjT6n7ZoA/viewform