Reciben estudiantes del CBTIS 119 tarjeta jóven del IVJUVE

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En la construcción de un mejor Victoria, el Instituto Municipal de la Juventud entregó la tarjeta jóven a más de 800 estudiantes del CBTIS 119 que se beneficiaran con descuentos y promociones en comercios y negocios prestadores de servicios.

Con la tarjeta joven hay descuentos en más de 50 empresas de Ciudad Victoria y se proyecta ampliarla a 200 negocios, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez, quien presidio este evento en el CBTIS 119 junto a su director Heberto Huerta Bermúdez y el joven Abraham Gattás Rodríguez.

El líder de las juventudes en Victoria Abraham Gattás detalló que la tarjeta joven es un proyecto impulsado por el Gobierno de Victoria y en el que participan empresarios en apoyo a la economía de las y los jóvenes con un beneficio en sus gastos cotidianos con descuentos y promociones.

El trabajo del IMJUVE se ve reflejado mucho en Victoria que impacta en un beneficio para los jóvenes y es gracias al apoyo que le brinda el Gobierno de Eduardo Gattás Báez, reconoció en su mensaje de bienvenida el director del plantel Heberto Huerta Bermúdez.

En este evento participaron Ubaldo Benjamín Martínez Ramos jefe del Depto. de participación de la juventud y el regidor Enrique Alejandro Silva Hernández presidente de la comisión de juventudes en el cabildo de Victoria.