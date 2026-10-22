Enciende DIF Victoria luz rosa en solidaridad con mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En solidaridad con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama y en reconocimiento a quienes han superado esta enfermedad, el Sistema DIF Victoria, que preside Lucy de Gattás, llevó a cabo el encendido rosa del edificio central de la institución, como símbolo de esperanza, unión y concientización sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna.

Acompañada por el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, como invitado especial, la presidenta del DIF encabezó este acto con el que se busca fortalecer la cultura de la prevención y hacer conciencia entre las mujeres sobre la importancia de realizarse revisiones médicas periódicas para detectar oportunamente cualquier signo de cáncer de mama.

Durante el evento, Lucy de Gattás destacó el significado de esta iniciativa, que representa un mensaje de respaldo y acompañamiento para todas aquellas mujeres que enfrentan esta enfermedad, así como un reconocimiento a quienes han superado la batalla con valentía.

“Esta luz representa mucho más que iluminar un espacio, es un símbolo de esperanza y solidaridad con las mujeres que enfrentan esta enfermedad y quienes la han superado con valentía y esperanza para muchas otras mujeres”, expresó.

Señaló que, desde el Sistema DIF Victoria, se mantiene el compromiso de promover acciones que contribuyan al bienestar de las familias, impulsar la prevención y sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud, además de brindar acompañamiento a quienes atraviesan por momentos difíciles.

Por su parte, el alcalde Lalo Gattás se sumó a esta causa impulsada por la presidenta del DIF, refrendando la disposición de su gobierno para continuar trabajando de manera coordinada en la promoción de la prevención, la detección temprana y el apoyo a las mujeres que libran la batalla contra el cáncer de mama.

El encendido rosa del edificio central del DIF Victoria forma parte de las acciones de sensibilización que buscan recordar que la información, la atención médica oportuna y el acompañamiento solidario son fundamentales para hacer frente a esta enfermedad.

Al acto asistieron el Doctor Iván Rodríguez Moncada, Director del Distrito de Salud para el Bienestar No. 1, y el Director de la UNEME DEDICAM, quienes se sumaron a este mensaje de concientización y solidaridad con las mujeres.