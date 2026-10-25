Cae Correcaminos 2-0 contra Coyotes

Redacción Infonorte

Tlaxcala, Tlaxcala.- Correcaminos cayó este domingo por marcador de 2 goles a 0 en su visita a Coyotes de Tlaxcala, en partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

Gabriel Pereyra planteó un partido con el tamaulipeco Emiliano Pérez en la portería, Ortega, Catalán, Moreno, Dipippa y Pérez; además de Torres Chiriboga, Willy Guzmán, Omar Islas, Yael Uribe y Mina.

Al minuto 42, Erick Robles abrió el marcador con jugada dentro del área y vencer a Emiliano Pérez.

Para la parte complementaria tratando de tener mayor ofensiva, Pereyra mandó a la cancha a Bryan Mendoza, al argentino Tomás Sandoval, y a Rafael Arce.

Al 62 de nueva cuenta Robles tuvo la opción por la vía penal de ampliar la ventaja y no la desaprovechó al cobrar fuerte pegado al poste derecho donde, pese a la estirada de Pérez, no fue suficiente para evitar que se fuera al fondo de las redes.

Tlaxcala jugó con uno menos desde el ’80 ante la roja directa sobre Bryan Flores quien cometió una falta en medio campo sobre “La Cobra” Mendoza.

Correcaminos no tuvo claridad en el cierre del partido y el tiempo se consumó, junto con el sexto descalabro del torneo.

El Equipo de Ciudad Victoria se quedó así con 16 unidades en la posición 12 y, a falta de un partido por disputarse, a 3 puntos de zona de calificación.

El viernes 30 de octubre recibirán a las 7 de la noche en actividad de la Jornada 15 a Venados de Mérida en el Marte R. Gómez.