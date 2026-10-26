Destaca la UAT en foro internacional de innovación tecnológica en Colombia

El Dr. Fernando Ortiz Rodríguez expuso la visión estratégica que impulsa el rector, Dámaso Anaya Alvarado, al integrar la UAT la inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior y la investigación.

26 octubre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como reflejo del posicionamiento global, la transformación académica y el impulso a la investigación de excelencia que promueve la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuvo una destacada participación en el 13vo. Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica, celebrado en Ocaña, Colombia, a través del Dr. Fernando Ortiz Rodríguez, director del Instituto de Inteligencia Artificial de esta casa de estudios.
El encuentro, organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO), reunió a destacados investigadores y ponentes de Brasil, México, Colombia, Ecuador y Chile para debatir sobre los principales avances y retos en materia de ingeniería y tecnologías emergentes.
En este marco, el Dr. Ortiz Rodríguez impartió la conferencia magistral titulada “Impacto y transformación de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior”, donde expuso los modelos de vanguardia y la visión estratégica con la que la UAT aborda la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo e investigativo.
Al respecto, el ponente destacó el valor estratégico de estos espacios de colaboración científica, los cuales fortalecen las alianzas internacionales de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.
Durante su intervención, el especialista de la UAT compartió escenario con relevantes figuras del ámbito científico internacional, entre ellas María Fernanda Camargo Trigos (UFPSO), Homero Javier Velastegui Izurieta (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), Gina Paola Maestre Góngora (Universidad de Antioquia) y Pablo Hernando Ruiz Melenje (Universidad del Cauca).
Con estas acciones, la UAT consolida su proyección e internacionalización académica, reafirmando su compromiso institucional de liderar la transformación digital y aportar soluciones tecnológicas innovadoras que fortalezcan el desarrollo social y la formación integral de sus estudiantes.

26 octubre, 2026
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