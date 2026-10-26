Estudiantes de la UAT ganan premio nacional con CHUDBI, sistema contable basado en Inteligencia Artificial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En una demostración del talento, la innovación tecnológica y la visión multidisciplinaria que distinguen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) fueron reconocidos por el rector Dámaso Anaya Alvarado tras haber obtenido el segundo lugar nacional en la categoría Tecnología Intermedia de la XX Expo Nacional Emprendedora ANFECA Nayarit 2026.

En el marco conmemorativo del 69 Aniversario de la FCAV, el rector de la UAT entregó un reconocimiento institucional a los jóvenes galardonados, y a su asesor docente, reafirmando el compromiso de la Universidad con la formación de profesionales capaces de responder a los retos del entorno actual.

El grupo de universitarios está integrado por Jennyfer Edith López Guevara, Jared Jethzalin Piloto Barrón y José Alfredo Castañeda Meléndez (estudiantes de la Licenciatura en Contador Público); Héctor Antonio Jaramillo Montantes (de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, y su asesor, el Mtro. Luis Eduardo Jiménez Etienne.

El equipo de la FCAV puso en alto el nombre de la UAT al ser la única representación de la Zona 2 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) en lograr un galardón en las cinco categorías de la competencia.

El trayecto hacia el podio nacional incluyó una exhaustiva etapa regional previo al viaje a Nayarit, donde los estudiantes defendieron su propuesta técnica, modelo de negocio, costos, rentabilidad y proyecciones financieras ante jurados calificadores de todo el país.

El proyecto CHUDBI (un juego de palabras inspirado en la expresión en inglés should be y adaptado con un enfoque al deber y haber contable) es un sistema integral de gestión impulsado por inteligencia artificial local. A diferencia de otras soluciones del mercado, CHUDBI opera de forma autónoma y segura, sin depender de plataformas comerciales en la nube como ChatGPT o Claude.

Su principal valor agregado radica en la integración multidisciplinaria que fusiona la visión tecnológica para la automatización de procesos con los sólidos conocimientos contables. La herramienta permite una automatización fiscal directa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al realizar la emisión y el timbrado de facturas electrónicas (CFDI), la gestión de archivos XML y el registro de operaciones de forma directa y sin ingresar al portal oficial.

El sistema ya ha sido validado con éxito en entornos reales dentro de micro y pequeñas empresas locales, como fruterías y negocios familiares, demostrando una notable agilidad tanto en la movilidad operativa como en el proceso de facturación.

Tras este importante triunfo nacional, el equipo de CHUDBI trabaja en la siguiente fase del proyecto que será expandir la implementación del sistema en pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del estado y del país.