Invita UAT a sus estudiantes a participar en la convocatoria del Universal Orlando Resort Summer 2027

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales invita a sus estudiantes a participar en la convocatoria oficial para el programa Universal Orlando Resort Summer 2027, mediante el cual podrán realizar una estancia laboral de dos a tres meses en los reconocidos parques temáticos del resort ubicado en Estados Unidos.

26 octubre, 2026
2 minutos de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales invita a sus estudiantes a participar en la convocatoria oficial para el programa Universal Orlando Resort Summer 2027, mediante el cual podrán realizar una estancia laboral de dos a tres meses en los reconocidos parques temáticos del resort ubicado en Estados Unidos.
Esta iniciativa busca potenciar el desarrollo integral y profesional de las y los universitarios, brindándoles un entorno de inmersión cultural donde podrán perfeccionar su dominio del idioma inglés, consolidar competencias globales y adquirir experiencia en un escenario de alta exigencia. Durante su estancia, los seleccionados desempeñarán funciones operativas estratégicas en áreas como Quick Service Food & Beverage y Guest Services.
Para formar parte de esta experiencia internacional, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, tales como: estar inscritos en un programa de pregrado como alumnos regulares, mantener un promedio general mínimo de 9, haber cursado al menos un semestre y contar con un lapso restante similar al concluir el programa. Asimismo, es indispensable demostrar un nivel de inglés fluido equivalente a un mínimo de B1.
Como parte del acompañamiento académico, los alumnos de programas afines, tales como las licenciaturas en Lingüística Aplicada, Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Comercio Exterior, Gestión y Desarrollo Turístico, Mercadotecnia y Administración, Turismo, Administración, Idioma Inglés, o bien la ingeniería en Negocios, tendrán la opción de validar esta vivencia extranjera como sus prácticas profesionales para el ciclo 2027, con previa valoración y autorización de su respectiva dependencia académica.
El periodo de recepción de expedientes digitales concluirá el 30 de octubre de 2026, los cuales deben integrar: pasaporte vigente hasta diciembre de 2027 (o comprobante de cita para su trámite antes de diciembre de 2026), kárdex del periodo Primavera 2026-1, constancia de dominio del idioma inglés expedida por los Centros Universitarios de Idiomas o equivalente externo, curriculum vitae redactado en inglés, constancias de actividades extracurriculares, carta de recomendación institucional y carta de motivos en el mismo idioma, además de un video creativo de presentación personal con una duración de entre 1:30 y 3 minutos.
La postulación se completará enviando todos los archivos en un único correo electrónico dirigido a la cuenta osluna@uat.edu.mx. La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales será el área encargada de evaluar los expedientes para seleccionar a los cinco participantes, recordando que la decisión final de contratación recae en Universal Orlando Resort.
Para mayores informes, la Universidad pone a disposición los correos movilidadestudiantil@uat.edu.mx y osluna@uat.edu.mx, así como el teléfono 834 318 1800, extensión 1924, y a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales.

26 octubre, 2026
2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

La presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás presentará su quinto informe de actividades

26 octubre, 2026

Concluye Programa de Mejoramiento Genético 2026 en la Feria Tamaulipas

26 octubre, 2026

Concluye con éxito participación de Victoria en la Feria Tamaulipas 2026

26 octubre, 2026

Promueve DIF Tamaulipas la profesionalización del trabajo social en favor de las familias

26 octubre, 2026
Botón volver arriba