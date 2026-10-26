La presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás presentará su quinto informe de actividades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La presidenta del Patronato del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentará este próximo 28 de octubre su Quinto Informe de Actividades, en el que dará a conocer los resultados del trabajo realizado por la institución en favor de las familias victorenses.

En el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, Lucy de Gattás hará un llamado a la unidad de las y los victorenses para seguir sumando esfuerzos y reconocer el valor que tiene cada ciudadano desde el espacio en el que se desenvuelve para contribuir al bienestar y desarrollo de la capital tamaulipeca.

Lucy de Gattás, junto al alcalde Lalo Gattás, mantiene un política de asistencia social en la que cada persona, desde su hogar, trabajo o empresa, desempeña un papel importante en la construcción de una mejor ciudad, por lo que fundamental fortalecer la colaboración, la solidaridad y el respeto entre quienes comparten el compromiso de sacar adelante a Victoria.

El Quinto Informe de Actividades de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Victoria se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas.