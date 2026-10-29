Abre la UAT espacios a escritores independientes en la Feria del Libro 2026

La UAT impulsa el talento literario regional al brindar a más de 20 autores independientes una plataforma para presentar sus obras y acercarse a nuevos lectores.

29 octubre, 2026
2 minutos de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el fomento a la lectura al abrir las puertas de la Feria del Libro UAT 2026 a escritores independientes, brindándoles un espacio para difundir sus obras, compartir sus historias y dar a conocer su talento ante nuevos públicos.
Como parte de esta iniciativa, la Feria contará con un programa especial de presentaciones de libros de autores independientes, que se desarrollará del 1 al 8 de noviembre en la Sala Café con Autor, dentro del Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en Tampico.
Esta apertura representa una oportunidad para visibilizar la creación literaria regional y fortalecer los vínculos entre los escritores y la sociedad, al integrar en uno de los principales encuentros de promoción de la lectura en Tamaulipas tanto a figuras reconocidas del ámbito editorial como a nuevas voces que buscan compartir sus propuestas.
A través de este espacio, la UAT reconoce la importancia de impulsar la diversidad de expresiones literarias y generar oportunidades para quienes desarrollan su trabajo creativo de manera independiente, contribuyendo a ampliar el acceso a la cultura y fomentar el interés por la literatura.
El programa reunirá obras de distintos géneros y temáticas, que abarcan la narrativa, la poesía, la historia regional, el deporte, el cómic, el manga y las nuevas tecnologías, reflejando la diversidad de intereses y perspectivas de los escritores participantes.
Con esta programación, la Feria del Libro UAT 2026 busca trascender la exhibición y comercialización de publicaciones para convertirse también en una plataforma de encuentro, diálogo y proyección para el talento literario, donde los autores puedan compartir sus experiencias, intercambiar ideas y establecer una conexión directa con sus lectores.
La participación de escritores independientes forma parte de la visión de la Universidad de construir una feria abierta, incluyente y plural, en la que las distintas voces de la creación literaria encuentren oportunidades para darse a conocer y formar parte de la vida cultural de Tamaulipas.
De esta manera, la UAT fortalece su papel como promotora de la cultura y el conocimiento, al impulsar no solo la formación académica y la investigación, sino también las expresiones artísticas y literarias que enriquecen la identidad y el patrimonio cultural de la región.
La Feria del Libro UAT 2026 se celebrará del 31 de octubre al 8 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para todo el público.

29 octubre, 2026
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