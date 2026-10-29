Supervisa alcalde obras de agua potable y drenaje en sectores de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte de las acciones permanentes para disminuir fugas en la red de drenaje sanitario y optimizar el suministro de agua potable, el Gobierno Municipal de Victoria lleva a cabo estratégicas obras de rehabilitación en diversos sectores de la Capital.

​Para constatar el avance de los trabajos, realizó un recorrido de supervisión en la calle Lago de Texcoco, de la colonia Las Brisas, donde personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, realiza la sustitución de 265 metros de tubería de 12 pulgadas en la red sanitaria averiada.

​En el mismo trazo de la obra, se trabaja en la reparación de 68 descargas sanitarias y la instalación de ocho tomas de agua potable, acciones concretas que darán solución definitiva a la problemática hidráulica que afecta a 6,124 habitantes de dicho sector.

​Dentro del plan integral para la rehabilitación y fortalecimiento de la red de agua en la ciudad, el Gobierno de Victoria ha intensificado los trabajos de construcción de la línea de interconexión, obra estratégica que conectará el acuaférico del libramiento Naciones Unidas con el tanque Calamaco, ubicado en el Conjunto Habitacional Enfermeras, para garantizar una mejor distribución y presión del recurso hídrico para las familias victorenses.