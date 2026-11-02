Concluye operativo de Día de Muertos con saldo blanco en panteones municipales

El operativo implementado por el Gobierno de Victoria en los panteones municipales, con motivo de la celebración del Día de Muertos, concluyó este lunes con saldo blanco, sin incidentes que lamentar.

2 noviembre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El operativo implementado por el Gobierno de Victoria en los panteones municipales, con motivo de la celebración del Día de Muertos, concluyó este lunes con saldo blanco, sin incidentes que lamentar.

De acuerdo con el informe de la Coordinación de Protección Civil Municipal, elementos de la corporación, con el apoyo de la Guardia Estatal, mantuvieron recorridos permanentes de vigilancia y prevención en los cementerios del Cero Morelos y La Cruz, para salvaguardar la integridad de las familias que acudieron a visitar a sus seres queridos.

En representación del alcalde Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, acompañada de personal de la Dirección de Panteones, brindó atención a los visitantes durante estas jornadas de tradición y recuerdo.

Como parte de las atenciones ofrecidas por el Gobierno Municipal, se obsequiaron café y pan a las personas que desde temprana hora arribaron con flores para honrar la memoria de sus difuntos.

Durante el desarrollo del operativo, se exhortó a los visitantes a respetar las recomendaciones e indicaciones de Protección Civil, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar una visita segura a los camposantos.

Con estas acciones, el Gobierno de Victoria acompañó a las familias victorenses en la conmemoración del Día de Muertos, privilegiando la prevención, la seguridad y la atención ciudadana.

2 noviembre, 2026
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