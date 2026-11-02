Consolida la UAT su liderazgo científico en el Encuentro de Jóvenes Investigadores Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al refrendar el liderazgo y la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, de consolidar una institución altamente competitiva y vinculada con las necesidades prioritarias de la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) demostró su excelencia académica al posicionar un total de 13 proyectos en el certamen estatal del Encuentro de Jóvenes Investigadores Tamaulipas 2026. Este importante logro refleja el talento, la creatividad y el firme compromiso de las nuevas generaciones universitarias con el desarrollo científico y tecnológico de la entidad.

El certamen, organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), reunió en el Polyforum de Ciudad Victoria a 342 jóvenes investigadores de 15 municipios, procedentes de 19 instituciones de educación superior, centros de investigación e instituciones hospitalarias. En este escenario, la comunidad de la UAT, a través de las distintas facultades y unidades académicas sobresalió al colocar sus trabajos en áreas estratégicas.

En el área de Soberanía Alimentaria, Pesca y Acuacultura, la máxima casa de estudios destacó mediante propuestas enfocadas en el aprovechamiento de recursos naturales con propiedades antimicrobianas y alimentos funcionales, el estudio de micorrización en cultivos agrícolas y el desarrollo de alternativas ecológicas para el control de plagas en la agricultura.

Dentro de la categoría de Tecnología e Innovación, la institución colocó trabajos orientados a la gestión inteligente del conocimiento turístico, la alfabetización ética y pedagógica en el uso de inteligencia artificial para las prácticas académicas, así como la optimización energética mediante gemelos digitales y el análisis del deterioro estructural en edificios patrimoniales.

Asimismo, en el eje de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la comunidad universitaria aportó soluciones científicas centradas en la optimización de procesos de extracción natural por medio de estadística, la evaluación de hongos con potencial degradador de plásticos y el desarrollo de biocompuestos avanzados reforzados con fibras vegetales para la remediación de aguas contaminadas.

Finalmente, en el campo de las Ciencias de la Salud, la UAT figuró con investigaciones de impacto en la salud metabólica y neuronal, el análisis de las tecnologías y su influencia en la salud mental de los adolescentes, así como innovaciones biotecnológicas aplicadas al control de vectores sanitarios.

Con este sobresaliente desempeño, la UAT refrenda su compromiso indeclinable con la sociedad, impulsando una educación de calidad que fomenta las vocaciones científicas y posiciona a sus estudiantes como motores de innovación y desarrollo para Tamaulipas.