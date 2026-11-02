Felicita Rector Dámaso Anaya a la Dra. Elizabeth González Orozco por el Premio Nacional del Deporte

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, extendió una afectuosa felicitación a la Dra. Elizabeth González Orozco por haber sido galardonada con el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Juez-Árbitro.

Al reconocer este logro, Dámaso Anaya destacó el profesionalismo y la constancia de la doctora, elementos clave que la hicieron acreedora a este importante galardón. Asimismo, subrayó que el premio obtenido es un gran motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria, así como una motivación relevante para los deportistas y entrenadores de esta casa de estudios.

La Dra. Elizabeth González Orozco es Psicóloga del equipo Correcaminos de la UAT, donde actualmente se desempeña dentro del staff del club que compite en la Liga de Expansión Mx.

En su trayectoria y perfil multifacético y de alta competencia se destaca como Árbitra olímpica de judo, cuya participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 marcó un precedente histórico para el arbitraje mexicano.

Por su parte, la Federación Mexicana de Judo se sumó a los reconocimientos expresando que la doctora es un orgullo para el judo nacional. La institución puntualizó que su destacada trayectoria, preparación y excelencia la convierten en un vivo ejemplo de perseverancia y un referente fundamental para el desarrollo del arbitraje deportivo en México.