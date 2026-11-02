Promueve la UAT el reconocimiento de las tradiciones de la región a través de la Feria del Libro

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el arte y la cultura se convierten en espacios para preservar y transmitir las tradiciones de la región, mediante una programación especial que reúne expresiones teatrales y folclóricas alusivas a las celebraciones del Día de Muertos.

Como parte de estas actividades, la Compañía Titular de Teatro Zona Sur de la UAT, en colaboración con el Ballet Folklórico Yacatecuhtli, presentó una muestra artística que incluyó bailes típicos y representaciones de las costumbres populares de esta temporada, entre ellas la tradicional Danza de la Viejada.

Al respecto, Nora Hernández Arriola, directora general de la Compañía Titular de Teatro Zona Sur, destacó que uno de los principales objetivos de estas actividades es acercar a los universitarios y a las nuevas generaciones al conocimiento de las tradiciones y costumbres de los pueblos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural.

Señaló que, ante los cambios generacionales y la influencia de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, resulta fundamental generar espacios que incentiven el interés de niñas, niños y jóvenes por las manifestaciones culturales que forman parte de su historia.

En este sentido, destacó la importancia de la colaboración con el Ballet Folklórico Yacatecuhtli, cuya participación permitió compartir con el público la riqueza de las expresiones dancísticas regionales, así como promover el orgullo y la dignificación de las tradiciones.

La directora también adelantó parte de la programación teatral que la compañía presentará durante esta edición de la Feria del Libro. Entre ellas destaca Memorias, un espectáculo a cargo de 12 integrantes del Club de Teatro de la Edad de Oro, programado para el 7 de noviembre, en el que los participantes compartirán recuerdos y vivencias a partir de objetos antiguos como radios, gramófonos y máquinas de coser, resaltando el valor de la memoria colectiva y las aportaciones de los adultos mayores a la preservación de las costumbres.

Asimismo, la programación contempla la obra infantil El extraño caso del circo perdido, una propuesta dirigida a las nuevas audiencias que busca generar conciencia sobre el respeto y el cuidado de los animales.

Con estas actividades, la UAT amplía la oferta cultural de la Feria del Libro, consolidándola como un espacio de encuentro donde la literatura, el teatro, la danza y las expresiones populares contribuyen a la formación integral y a la sensibilización de la comunidad.

Finalmente, Hernández Arriola invitó a las familias, jóvenes y sociedad en general a participar en esta celebración universitaria, acercar a las niñas y los niños a la lectura y disfrutar de las distintas actividades culturales, destacando que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para formar una sociedad más sensible, empática y comprometida con sus raíces.