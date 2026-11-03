Marco Antonio Vázquez Villanueva

El grito en el cielo…

La violencia que se desató en Matamoros el pasado fin de semana es preocupante, si lo es, ver morir a una niña de siete años es para poner el grito en el cielo, para volver a preguntarse qué sucede en Tamaulipas.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal tomó el toro por los cuernos, explicó que la misma se desató en reacción al trabajo de las instituciones de seguridad por detener a sus objetivos prioritarios, después ofreció toda la transparencia y justicia en los daños colaterales.

Y le decía, en este caso es justificable la queja, hasta todo el ruido mediático que se hace en las redes sociales, pero bien valdría la pena proponernos algo, no olvidar el pasado, porque, créalo, venimos de años aciagos, de tiempos que no debemos repetir, menos porque alguien nos quiera poner al actual gobierno como el peor en materia de seguridad con la mera intención de cosechar los votos de odio que provoque esa narrativa.

Déjeme le ofrezco datos, factos, dicen los chavos, para ir haciendo memoria, sobre todo, para ir afinando mejores planes para el futuro político de Tamaulipas.

Ojo, no promoveremos a Morena, porque también tiene políticos nefastos, pero sí la urgencia de no dejarse llevar por farsantes sin gloria, de esos que pasaron por los gobiernos para ser recordados como saqueadores, ladrones, delincuentes.

Va pues:

Desde el 2011 hasta el 2016, Tamaulipas, de acuerdo con las estadísticas del mismo INEGI, tenía las ciudades que se percibían más inseguras de todo México.

En muchos casos ocupó un municipio tamaulipeco el primer lugar en la percepción de inseguridad a nivel nacional, si no era Matamoros, lo era Reynosa; si no, Nuevo Laredo e incluso Victoria.

Y para quienes piensan que el prófugo era un entrón y combatía la inseguridad, déjeme decepcionarlos, ya en el 2019, la encuesta del INEGI, esa que mide la percepción de inseguridad, afirmó que el 96 por ciento de los habitantes de Reynosa se sentían inseguros, se sentían en peligro. ¿Sabe qué significa eso?, que todo era un desmadre, caos, ejecuciones, enfrentamientos por todas partes, asesinatos, robos de carros, secuestros, y le hablo de la ciudad de la que procedía más de la mitad del gabinete estatal, incluido quien mal gobernaba.

En la frontera, es decir, en los municipios como Matamoros y Nuevo Laredo, ni siquiera se podían levantar estos estudios del INEGI y, cuando ello pasaba, los datos hablaron de una percepción de inseguridad superior al 80 por ciento.

Obvio que las encuestas tenían una razón de ser, durante el sexenio de Egidio Torre se asesinaba a un promedio de 120 personas por mes; en el del prófugo Cabeza N se contabilizaban hasta 100 en promedio mensual.

Son datos que usted puede consultar en las encuestas del INEGI, en el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso en estudios sobre percepción de inseguridad y aquellas famosas organizaciones que estudiaban el fenómeno de la violencia y en muchas ocasiones colocaron a Ciudad Victoria, a Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y a Matamoros como parte de las 50 ciudades más violentas del mundo, algunas veces encabezando dicha lista una ciudad tamaulipeca.

Concretando, estamos ya en medio de un proceso electoral para elegir alcaldes y diputados locales y federales, por tanto, lo que pasó en Matamoros y los daños colaterales de la situación nos deben espantar, también deben ser suficientes para la queja ciudadana, pero no se deje engañar, los de antes, los que alientan el descontento social, no fueron mejores ni lo serán.

Hay, desde luego, buenos elementos y mejores mujeres en el PAN, también en el PRI, personas que merecen una oportunidad de gobernarnos.

Existen, desde luego, malos políticos en Morena; se les debe bloquear, se les debe exhibir, se les debe denunciar si es posible o necesario.

Exacto, más allá de analizar partidos, lo ideal es que nos demos tiempo para estudiar y analizar las historias de vida de los aspirantes a los cargos de elección popular sin importar si son de Morena, PAN, PRI, MC, Verde, quien sea.

Igual nos debe quedar claro que la percepción de inseguridad, lejos de afectarnos, puede ser una buena situación, porque seguramente el gobierno federal volteará a nosotros, observará y se podrá enterar de que las cosas no se hicieron bien en los gobiernos federales y estatales pasados, que todos los problemas heredados han sido y serán imposibles de atacar si no hay voluntad de parte de la Federación, que es la responsable de combatir una parte de los delitos que hoy preocupan a la gente.

Entonces, lo ideal es que el gobierno federal atienda el clamor de la gente, que alguien le hable a la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que nuestro Estado es más víctima de sus circunstancias y de las indolencias del pasado que de su pueblo que en su inmensa mayoría demuestra que es trabajador y echado para adelante.

Se trata, pues, de que el gobierno federal, más senadores y diputados federales, comprendan que ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo requieren más apoyo económico y programas de prevención del delito, que necesitan más inversión para atender a los migrantes que todos los días llegan en busca de mejores condiciones de vida. Es legítima su aspiración, pero desestabilizan su crecimiento porque demandan servicios, vivienda, seguridad, escuelas, salud, entre muchas cosas más.

Conclusión: duele lo que pasa y en ello nos debe quedar claro que hay inseguridad como para poner el grito en el cielo. Lo que sigue es que el gobierno federal, el estatal y los municipios se pongan más de acuerdo en cómo atacar esos delitos de forma real y, de nuestra parte, cerrar la pinza eligiendo buenas mujeres, mejores hombres.

LOS OTROS DATOS… Anteponiendo que duele lo que pasó en Matamoros, y cualquier otro evento donde mueran personas, también es menester dejar clara una cosa: de aquellos 120 asesinatos que se cometían por mes en la época prianista se ha reducido la cifra hasta 14 en julio pasado, a menos de 20 en promedio durante los últimos dos años.

De aquella percepción de inseguridad, de violencia que en la frontera casi llega al cien por ciento, el mes pasado, en la misma encuesta del INEGI, Nuevo Laredo, donde es presidenta Carmen Lilia Cantú Rosas, apareció entre las cinco ciudades con menor percepción de inseguridad en México, de ese tamaño es el avance.

Por eso le insisto en que no se deje llevar por quienes nos quieren pintar como lo peor del mundo, si hay problemas, el mismo gobernador Américo Villarreal los reconoce y los difunde para que quede claro qué sucede en realidad, pero estamos muy, pero muy lejos de lo que sufrimos del 2006 al 2022…

ALLÁ EN NUEVO LAREDO DE CARMEN LILIA Sucedió algo que bien vale la pena darle una revisada: se nombró a una mujer en la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Es la sexta de primer nivel en esa administración y no en cualquier área, sino donde se gasta el dinero y se definen las políticas públicas, como Bienestar Social, Desarrollo Económico, COMAPA, Administración y la Contraloría, y hay que revisar el hecho con una curiosidad, ¿quién más demuestra con hechos que la mujer es primero?, se los dejo de tarea…

BENEFICIA DIF TAMAULIPAS A MIL FAMILIAS DE SOTO LA MARINA CON LA FERIA MERCADO DE ALIMENTOS… Habitantes de veinte comunidades rurales del municipio recibieron 21 productos de la canasta básica, cosechados y elaborados por productores tamaulipecos.

Para contribuir a mejorar la alimentación de las familias, apoyar su economía e impulsar a los productores regionales, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” a la comunidad de Lavaderos, en el municipio de Soto la Marina.

“Estamos muy felices el día de hoy aquí en Soto la Marina. Sé que se levantaron muy temprano y que vienen desde una gran distancia para aprovechar esta oportunidad. Quiero que sepan que, con todo cariño, de parte del gobernador, el doctor Américo Villarreal, y de la doctora María de Villarreal, reciban un gran apapacho”, expresó Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF estatal durante la jornada.

A través de esta iniciativa se benefició a familias de 20 comunidades del municipio, quienes tuvieron acceso a 21 productos de la canasta básica, cuyo valor comercial aproximado es de mil pesos.

El DIF Tamaulipas subsidió el 70 por ciento del costo, mientras que las autoridades municipales aportaron el 30 por ciento restante, lo que permitió entregar los paquetes alimentarios sin costo para las familias.

La canasta incluye productos como aceite comestible, harina de maíz, queso, chorizo y una variedad de hortalizas, con los que se busca complementar la alimentación de los hogares.

Además, cada paquete incorporó dos kilogramos de filete de pescado fresco, proporcionado por pescadores de la región, quienes reciben acompañamiento y coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

Con estas acciones, la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” continúa su recorrido por los municipios de Tamaulipas, acercando productos de calidad a las familias, fortaleciendo la economía de los hogares y generando oportunidades para los productores locales.

PROMUEVE LA UAT EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES DE LA REGIÓN A TRAVÉS DE LA FERIA DEL LIBRO… En el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el arte y la cultura se convierten en espacios para preservar y transmitir las tradiciones de la región, mediante una programación especial que reúne expresiones teatrales y folclóricas alusivas a las celebraciones del Día de Muertos.

Como parte de estas actividades, la Compañía Titular de Teatro Zona Sur de la UAT, en colaboración con el Ballet Folklórico Yacatecuhtli, presentó una muestra artística que incluyó bailes típicos y representaciones de las costumbres populares de esta temporada, entre ellas la tradicional Danza de la Viejada.

Al respecto, Nora Hernández Arriola, directora general de la Compañía Titular de Teatro Zona Sur, destacó que uno de los principales objetivos de estas actividades es acercar a los universitarios y a las nuevas generaciones al conocimiento de las tradiciones y costumbres de los pueblos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural.

Señaló que, ante los cambios generacionales y la influencia de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, resulta fundamental generar espacios que incentiven el interés de niñas, niños y jóvenes por las manifestaciones culturales que forman parte de su historia.

En este sentido, destacó la importancia de la colaboración con el Ballet Folklórico Yacatecuhtli, cuya participación permitió compartir con el público la riqueza de las expresiones dancísticas regionales, así como promover el orgullo y la dignificación de las tradiciones.

La directora también adelantó parte de la programación teatral que la compañía presentará durante esta edición de la Feria del Libro. Entre ellas destaca Memorias, un espectáculo a cargo de 12 integrantes del Club de Teatro de la Edad de Oro, programado para el 7 de noviembre, en el que los participantes compartirán recuerdos y vivencias a partir de objetos antiguos como radios, gramófonos y máquinas de coser, resaltando el valor de la memoria colectiva y las aportaciones de los adultos mayores a la preservación de las costumbres.

Asimismo, la programación contempla la obra infantil El extraño caso del circo perdido, una propuesta dirigida a las nuevas audiencias que busca generar conciencia sobre el respeto y el cuidado de los animales.

Con estas actividades, la UAT amplía la oferta cultural de la Feria del Libro, consolidándola como un espacio de encuentro donde la literatura, el teatro, la danza y las expresiones populares contribuyen a la formación integral y a la sensibilización de la comunidad.

Finalmente, Hernández Arriola invitó a las familias, jóvenes y sociedad en general a participar en esta celebración universitaria, acercar a las niñas y los niños a la lectura y disfrutar de las distintas actividades culturales, destacando que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para formar una sociedad más sensible, empática y comprometida con sus raíces.

Concluye operativo de Día de Muertos con saldo blanco en panteones municipales… El operativo implementado por el Gobierno de Victoria en los panteones municipales, con motivo de la celebración del Día de Muertos, concluyó este lunes con saldo blanco, sin incidentes que lamentar.

De acuerdo con el informe de la Coordinación de Protección Civil Municipal, elementos de la corporación, con el apoyo de la Guardia Estatal, mantuvieron recorridos permanentes de vigilancia y prevención en los cementerios del Cero Morelos y La Cruz, para salvaguardar la integridad de las familias que acudieron a visitar a sus seres queridos.

En representación del alcalde Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, acompañada de personal de la Dirección de Panteones, brindó atención a los visitantes durante estas jornadas de tradición y recuerdo.

Como parte de las atenciones ofrecidas por el Gobierno Municipal, se obsequiaron café y pan a las personas que desde temprana hora arribaron con flores para honrar la memoria de sus difuntos.

Durante el desarrollo del operativo, se exhortó a los visitantes a respetar las recomendaciones e indicaciones de Protección Civil, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar una visita segura a los camposantos.

Con estas acciones, el Gobierno de Victoria acompañó a las familias victorenses en la conmemoración del Día de Muertos, privilegiando la prevención, la seguridad y la atención ciudadana.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com