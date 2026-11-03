DIF Tamaulipas suma recursos para ampliar la campaña estatal de cirugías de cataratas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, organizó la cena con causa “Almas Tamaulipecas 2026” para recaudar fondos destinados a la campaña de cirugías de cataratas que realiza en beneficio de las personas de atención prioritaria del estado.

La velada fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa, la doctora María de Villarreal, en el patio central de Palacio de Gobierno. El encuentro se realizó después del tradicional certamen de Catrinas y Catrines y de la inauguración del monumental altar de muertos instalado en la escalinata del edificio.

Durante su mensaje de bienvenida, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas agradeció la participación de autoridades municipales, estatales y federales, cuyas aportaciones permitirán que más personas recuperen o mejoren su salud visual.

“Agradecemos mucho a todos que estén aquí con nosotros, porque gracias a su participación, su colaboración, se podrán seguir haciendo grandes campañas de cataratas. Son campañas muy hermosas en las que, el ver a las personas que recobran el poder ver, ya sean adultos o jóvenes, es una maravilla y es algo que les podemos proporcionar”, expresó María de Villarreal.

Gracias a las aportaciones de servidores públicos, integrantes del Gabinete estatal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios, así como autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la delegación federal de los Programas para el Bienestar, este año se superó la meta de recaudación. Los recursos permitirán financiar más de 100 cirugías de cataratas para personas que requieren este procedimiento.

A estas acciones se suman los resultados alcanzados durante la actual administración, periodo en el que el DIF Tamaulipas, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública, ha realizado 6,262 cirugías de cataratas y pterigión, además de contar con otras 1,300 intervenciones en proceso, contribuyendo a mejorar la salud visual y la calidad de vida de miles de tamaulipecos.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas fortalecen la colaboración entre instituciones y sociedad para ampliar el acceso a servicios de salud y mejorar las condiciones de vida de la población de atención prioritaria.