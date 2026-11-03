Elecciones en EU: estados comienzan a definir sus gubernaturas; demócratas encabezan los primeros resultados

AGENCIAS

Este martes 3 de noviembre, ciudadanos estadounidenses salieron a las casillas de votación para renovar al Congreso, Senado y gobernadores.

Cerca de las 5:00 de la tarde (GMT-6), los centros comenzaron a cerrar para dar paso al conteo.

Gobernador de Pennsyilvania

El demócrata Josh Shapiro fue reelecto como gobernador de Pennsyilvania, tras derrotar a la republicana Stacy Garrity, de acuerdo con la proyeccíón de AP. Shapiro aspiraba a un segundo mandato. Anteriormente había ocupado el cargo de fiscal general del estado durante dos mandatos, y se le considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Garrity, que había sido elegida tesorera del estado durante dos mandatos, contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Gobernador de Maryland

El demócrata Wes Moore ganó el martes las elecciones a gobernador de Maryland, derrotando al republicano Dan Cox, de acuerdo con las proyecciones de AP . Moore aspiraba a un segundo mandato. Elegido en 2022 como el primer gobernador negro de Maryland, Moore se considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Moore, veterano de guerra, fue becario Rhodes, escritor y antiguo director ejecutivo de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la pobreza antes de convertirse en gobernador. Cox, abogado y antiguo legislador estatal, también perdió frente a Moore en 2022.

Gobernadora de Massachusetts

La demócrata Maura Healey ganó la reelección como gobernadora de Massachusetts, al derrotar al republicano Michael Minogue, de acuerdo con las proyecciones de AP. Healey iniciará su segundo mandato como gobernadora tras haber ocupado anteriormente el cargo de fiscal general durante dos mandatos. Es la primera mujer y la primera lesbiana declarada en ocupar el cargo de gobernadora del estado. Minogue es un antiguo director ejecutivo de una empresa de dispositivos médicos que invirtió millones de dólares en su propia campaña.

Gobernador de Illinois

El demócrata JB Pritzker ganó la reelección como gobernador de Illinois, tras derrotar al republicano Darren Bailey, según las proyecciones de AP. Pritzker aspiraba a un tercer mandato. Pritzker, un empresario multimillonario y heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt, se considera un posible candidato a la Casa Blanca en 2028. Bailey, un antiguo legislador estatal, también perdió frente a Pritzker en 2022.

Gobernador de Colorado

Phil Wwiser gana la elección a gobernador en Colorado, al derrotar al republicano Victor Marx, según las proyecciones de AP. Weiser, exfiscal general estatal, sustituirá al gobernador demócrata Jared Pollis, quien no podía presentarse a la reelección.

En el Senado, John Hickenlooper ganó la reelección de su escaño por Colorado, al derrotar al republicano Mark Baisley

Gobernador de Florida

En Florida, el republicano Byron Donalds ganó la elección a gobernador, al derrotar al demócrata David Jolly, según las proyecciones de AP. Será el primer gobernador afroestadounidense y sustituirá al también republicano Ron DeSantis, quien no podía presentarse ya a la reelección.

Gobernador Connecticut

El demócrata Ned Lamont gana la reelección como gobernador de Connecticut, al derrotar al republicano Ryan Fazio, según las proyecciones de AP.

Gobernador de Georgia

Los demócratas arrebatan la primera gubernatura a los republicanos. Keisha Lance Bottoms será la nueva gobernadora demócrata en Georgia, tras derrotar a Rick Jackson, según la proyección de AP. Se convertirá así en la primera gobernadora afroestadounidense en el estado.