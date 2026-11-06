Análisis Político

Antonio Frausto

Va el Verde hasta donde tope

Bien dicen que “echando a perder se aprende” y esa lección parece haberla aprendido el Partido Verde en Tamaulipas, pues luego de ganar municipios y distritos locales en la elección del 2024 con candidatos siglados por ellos, pero de origen morenista estos rompieron con el partido al llegar al poder, cosa que en el 2027 no sucederá.

Y es qué, Manuel Muñoz aprendió la lección y en lugar de depender de políticos morenistas para encabezar una posible coalición bajo la bandera Verde, se dedicó a fortalecer la estructura partidista, con la formación y posicionamientos de cuadros políticos pertenecientes al partido del tucán para ahora sí garantizar su lealtad.

Ante el contexto político estatal esta apuesta parece le funcionará, pues ante lo poco probable de una coalición electoral con Morena, el Verde ya no necesitará buscar a sus candidatas y candidatos para el 2027, pues ya cuenta con ellos dentro de su propia estructura política.

Sabedor de que el que pega primero pega dos veces, Muñoz Cano presentará este viernes al primer bloque de ecologistas que liderarán las candidaturas desde síndicos y regidores hasta diputados federales en Tamaulipas.

Para eso ha convocado a una rueda de prensa, en la que lo acompañarán las dos figuras más importantes que tiene el Verde tamaulipeco a nivel nacional, la senadora y aspirante a la gubernatura Maki Ortiz y la diputada federal Cassandra de los Santos.

En este encuentro con los medios de comunicación, se presentarán de manera oficial a 60 figuras políticas, entre hombres, mujeres y jóvenes, que ya cuentan con un trabajo político en sus municipios, equipo con el que competirán e intentarán ganar a pesar de las dos principales fuerzas políticas antagonistas en el país, Acción Nacional y Morena.

El Verde de Muñoz Cano juega con cartas abiertas, sabedor que tiene poco que perder y mucho que ganar. Su estrategia parece clara, en aquellos municipios donde cuenten con figuras ya consolidadas, es decir, políticos llegados de otros partidos principalmente el PRI, ellas y ellos encabezarán las candidaturas.

En aquellos municipios en donde no tengan a estos personajes de peso, hay dos posibilidades, una que sus coordinadores locales aparezcan en la boleta, otra otorgarle la candidatura a un ciudadano que se identifique con las causas ecologistas.

La estrategia está muy cantada, tan solo hay que ver las redes sociales del Verde, los recorridos que está haciendo su líder desde hace semanas en donde visita cada uno de los municipios, presenta a su coordinador y cierra diciendo el nombre de este y que lo apoyarán hasta el final.

De no confirmarse la coalición con el partido guinda como parece hasta el momento, el encuentro de este viernes bien podría tomarse como el arranque informal del Verde para el proceso electoral del próximo año, pues hay algo que han dejado muy en claro irán con todos con sus candidatos en Tamaulipas hasta donde topen.

IMPULSA LALO UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE

Un gobierno de puertas abiertas, cercano a la gente, escuchando sus peticiones y resolviendolas, es a lo que se ha comprometido el alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy, prueba de ellos son los recorridos que realizan por diversos puntos de la capital para supervisar los servicios públicos.

Ambos acompañados por parte de su equipo de trabajo, visitaron el Fraccionamiento San Luisito, en donde verificaron que las labores de los servicios públicos como: recolección de basura, alumbrado y vigilancia policiaca se hayan realizado de la manera correcta en beneficio de cientos de familias de este sector.

Recorrieron los andadores de este popular sector, en donde casa por casa escucharon y dialogaron con los vecinos que salieron a su encuentro, comprometiéndose a resolver las problemáticas que les compete al gobierno municipal y gestionar las que tienen que ver con la administración estatal.

Prueba del compromiso de ambos, es que compartieron con los vecinos sus contactos personales en donde pueden reportar de manera directa y oportuna las fallas de los servicios públicos, así como solicitar apoyo de asistencia social y atención médica a través del DIF Victoria.

De esta manera el programa “Tu voz Transforma, caminando por Victoria”, se convierte en un estandarte para el gobierno municipal que lideran Lalo y Lucy, fortaleciendo su cercanía con las familias de la capital.

ENTREGA SET BECA AVANZA

Consciente de que la educación es la gran herramienta de la transformación social del país, el gobernador Américo Villarreal continúa apoyando al sistema educativo de distintas maneras, una de ellas es a través de la Beca “Transformación “Avanza” que se otorga a los estudiantes más sobresalientes académicamente de escuelas particulares.

En representación del ejecutivo estatal, el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, visitó los municipios de Altamira y Madero en donde entregó la Beca Avanza a cientos de estudiantes beneficiados con este programa, beca que consisten en cubrir los pagos de inscripción y colegiatura en las instituciones privadas, que van desde un 20 hasta un 80 por ciento del pago total.

El secretario resaltó la importancia de que los planteles privados participen en esta beca, que se otorga mediante una convocatoria para quienes obtuvieron los mejores promedios del ciclo anterior, desde el nivel inicial hasta superior, incluyendo a quienes están cursando una especialidad, maestría o doctorado.

Esta beca es sin duda un reflejo del compromiso que tiene el gobernador Américo Villarreal Anaya con la educación, comprometido de que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a ella, con estándares de calidad y valores acordes a la visión humanista y de transformación social que se impulsa en el país. Enhorabuena por ello.

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