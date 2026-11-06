Impulsa UAT el talento estudiantil y la cultura emprendedora a través de la Feria del Libro

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Feria del Libro UAT se consolida como una plataforma estratégica de vinculación, proyección e impulso al talento universitario, reflejo de la visión y el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado por brindar espacios integrales que transformen el conocimiento generado en las aulas en proyectos productivos y de impacto social.

Bajo esa perspectiva institucional, este encuentro editorial y cultural representa un foro abierto para que las y los estudiantes den a conocer sus emprendimientos, fortalezcan alianzas con nuevos públicos y compartan la aplicación práctica de su formación profesional.

En este marco, Christopher Medina, alumno de tercer semestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT), compartió el crecimiento de “Crux Gallery”, iniciativa enfocada en la comercialización de ropa, calzado, accesorios y joyería.

El universitario explicó que su proyecto inició hace dos años a partir de un interés personal por la venta de gorras, actividad que progresivamente convirtió en una oportunidad de negocio tangible. Al participar por segunda ocasión en la Feria Universitaria, destacó que esta experiencia le permite expandir la presencia de su marca y consolidar su ruta emprendedora.

“Me están dando la oportunidad de crecer, no solamente de vender”, expresó al señalar que el contacto con los visitantes también le ayuda a transmitir la identidad de su proyecto y generar confianza entre sus clientes.

Christopher reconoció que su formación en las aulas de la UAT le ha otorgado herramientas para administrar sus recursos, llevar un mejor control de la mercancía y planear la reinversión de sus ingresos, con una visión orientada al crecimiento de su negocio. Puntualizó además que su interés por dominar los procesos de importación y la logística aduanera determinó su elección de carrera, al identificar una relación directa entre el plan de estudios y sus metas empresariales.

Entre sus proyecciones, contempla la apertura de un local comercial, la ampliación del catálogo de artículos y el desarrollo de una línea propia de joyería sustentada en la reinversión de utilidades de su empresa.

Christopher Medina valoró el acompañamiento continuo de sus docentes y el respaldo de sus compañeros de clase, exhortando finalmente a la juventud a dar el primer paso para emprender con pasión y disciplina.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma el valor de la Feria del Libro como una herramienta integradora que une el rigor académico con la iniciativa estudiantil para dar visibilidad al talento emprendedor de la comunidad universitaria.