Operan 67 Comedores de Bienestar en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Comedores del Bienestar incrementaron este año el número de platillos que se sirven a población vulnerable en cada uno de los 67 establecimientos que operan en 32 municipios del estado, a cuyo padrón de beneficiarios integrado por más de tres mil beneficiarios, se han sumado las personas en situación de calle, informó Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas.

En lo que va de este año que casi concluye, precisó que se han destinado 32 millones 034 mil pesos para dar cumplimiento al propósito de esta estrategia diseñada para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad social accedan a dos comidas nutritivas diarias y servidas en espacios dignos.

Estos espacios se desprenden de la política humanista y colaborativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, en donde subrayó que la gestión de las presidencias municipales es fundamental para que este servicio se realice en zonas urbanas y rurales.

Por ello anunció que dos municipios más se sumarán a esta iniciativa que cuenta con objetivos definidos, recursos asignados y procesos claros, dentro de las acciones de la política social de este gobierno de la transformación que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y que en Tamaulipas se refuerza.

Casas González resaltó que en los Comedores del Bienestar se da naturalmente la participación y convivencia de las personas en espacios dignos y pacíficos que fortalecen los lazos comunitarios.

En los 67 Comedores del Bienestar participan cocineras de la misma comunidad o barrio donde se encuentre instalado, y a esas personas se les proporcionan apoyos sociales por su desempeño voluntario preparando y sirviendo comida caliente a quien lo necesite.

“Este año hemos reforzado estas acciones de más alimentación para el bienestar social, que incluye además de estos comedores, la entrega de paquetes alimentarios como una garantía de seguridad básica a las personas que presentan vulnerabilidad social”, dijo la titular de SEBIEN.